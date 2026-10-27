Halkın Kurtuluş Partisi avukatları Kanadoğlu'na açılan soruşturmaya tepki gösterdi - Son Dakika
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Halkın Kurtuluş Partisi avukatları Kanadoğlu'na açılan soruşturmaya tepki gösterdi

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Halkın Kurtuluş Partisi avukatları Kanadoğlu\'na açılan soruşturmaya tepki gösterdi
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HKP avukatları, Korkut Kanadoğlu hakkında İstanbul Barosu Genel Kurulu'ndaki konuşması nedeniyle başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Açıklamada, savunmaya gözdağı amaçlı soruşturmada Kanadoğlu'nun yanında oldukları belirtilip TBB ve barolar göreve çağrıldı.

(İSTANBUL) - Halkın Kurtuluş Partisi'nin avukatları, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu hakkında İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatılmasına tepki göstererek, "Savunmaya gözdağı amaçlı yürütülen bu soruşturmada Korkut Hoca'nın yanındayız" dedi.

Parti avukatlarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Av. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu hakkında İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatmışlar. Konuşmasındaki, 'Kürsüde görev yapan tüm hakim ve savcılara sesleniyorum. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan yargıçlar, keyfi tutuklama kararı veren sulh ceza hakimleri, sizleri tek tek not ediyoruz. Sizin her kararınızı izliyoruz, bu kararlarınızı raporluyoruz' sözünün hiçbir yerinde suç unsuru yoktur.

Bu sözlerin eksiği var fazlası yoktur. Evet, AYM kararlarını uygulamayan, hukuka, yasalara uymayan, keyfi soruşturma, operasyon ve tutuklama kararları verenler bu kararlarından dolayı sorumludurlar. Bunu söylemek bir hukuki durum tespitidir. Halkçı Hukukçular olarak savunmaya gözdağı amaçlı yürütülen bu soruşturmada Korkut Hoca'nın yanındayız. Korkut hoca yalnız değildir. TBB ve baroları göreve çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
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