Halkın Yüzde 40'ı Yetersiz Besleniyor

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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, hayvansal gıdalarda artan enflasyonun vatandaşların protein alımını etkilediğini, gelen zamların dar gelirlilerin düzenli ve yeterli beslenmesini imkansızlaştırdığını ifade ederek, "Halkın yüzde 40'ı iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamıyor. Çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı bodurluk oranı artıyor. 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranı yüzde 10 civarında" dedi.

CHP'li Demir yaptığı açıklamada kötü ekonomi yönetimi ve yanlış tarım politikalarının vatandaş, üzerindeki etkisini değerlendirdi. Demir, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bir ailenin açlık sınırı 22 bin lira yoksulluk sınırı ise 72 bin lira. Mevcut asgari ücret ile insanların ihtiyaçlarını karşılayıp çocuklarının sağlıklı ve düzenli beslenmesini sağlayabilmesi imkansız. Halkın yüzde 40'ı iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamıyor. Çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı bodurluk oranı artıyor. 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranı yüzde 10 civarında. Bu oran her geçen yıl katlanarak artıyor. Kırmızı etin kilosu 700 lira. Tavuk etinin kilosu 200 lira. Mevcut etiketler, geçen seneki fiyatların iki katı ama açıklanan enflasyon değerleri ortada."

"Besin yetersizliği, çocuklarda ciddi gelişim geriliğine sebep oluyor"

Hayvancılık ve tarım yönünden zengin imkanlara sahip bir ülke olunmasına rağmen kötü tarım ve hayvancılık politikaları sebebiyle bugün et ithalatında rekora koşulduğunu ve artan fiyatlara çare olmadığını vurgulayan Demir, "Kıymanın kilosu 2023'te 300 lira; 2024'te 500'e, bugün ise 620 liraya yükseldi. Yüksek gıda enflasyonu sebebiyle yaşanan besin yetersizliği, yaşlılarda bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve çocuklarda ciddi gelişim geriliğine sebep oluyor. Vatandaşlarımız yatağa aç girerken Saray'ın mutfağından günlük 6 ton çöp çıkıyor. Bu miktar 500 bin evin çöp miktarına denk. AKP yandaşları sarayda sefa sürerken vatandaş, karnını doyuramaz halde" değerlendirmesinde bulundu.