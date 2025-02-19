Halkın Yüzde 40'ı Yetersiz Besleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Halkın Yüzde 40'ı Yetersiz Besleniyor

CHP'li Demir, hayvansal gıda fiyatlarındaki artışın yoksulları etkilediğini vurguladı.

19.02.2025 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, hayvansal gıdalarda artan enflasyonun vatandaşların protein alımını etkilediğini, gelen zamların dar gelirlilerin düzenli ve yeterli beslenmesini imkansızlaştırdığını ifade ederek, "Halkın yüzde 40'ı iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamıyor. Çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı bodurluk oranı artıyor. 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranı yüzde 10 civarında" dedi.

CHP'li Demir yaptığı açıklamada kötü ekonomi yönetimi ve yanlış tarım politikalarının vatandaş, üzerindeki etkisini değerlendirdi. Demir, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bir ailenin açlık sınırı 22 bin lira yoksulluk sınırı ise 72 bin lira. Mevcut asgari ücret ile insanların ihtiyaçlarını karşılayıp çocuklarının sağlıklı ve düzenli beslenmesini sağlayabilmesi imkansız. Halkın yüzde 40'ı iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamıyor. Çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı bodurluk oranı artıyor. 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranı yüzde 10 civarında. Bu oran her geçen yıl katlanarak artıyor. Kırmızı etin kilosu 700 lira. Tavuk etinin kilosu 200 lira. Mevcut etiketler, geçen seneki fiyatların iki katı ama açıklanan enflasyon değerleri ortada."

"Besin yetersizliği, çocuklarda ciddi gelişim geriliğine sebep oluyor"

Hayvancılık ve tarım yönünden zengin imkanlara sahip bir ülke olunmasına rağmen kötü tarım ve hayvancılık politikaları sebebiyle bugün et ithalatında rekora koşulduğunu ve artan fiyatlara çare olmadığını vurgulayan Demir, "Kıymanın kilosu 2023'te 300 lira; 2024'te 500'e, bugün ise 620 liraya yükseldi. Yüksek gıda enflasyonu sebebiyle yaşanan besin yetersizliği, yaşlılarda bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve çocuklarda ciddi gelişim geriliğine sebep oluyor. Vatandaşlarımız yatağa aç girerken Saray'ın mutfağından günlük 6 ton çöp çıkıyor. Bu miktar 500 bin evin çöp miktarına denk. AKP yandaşları sarayda sefa sürerken vatandaş, karnını doyuramaz halde" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Deniz Demir, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Ankara, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halkın Yüzde 40'ı Yetersiz Besleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:23:34. #1.11#
SON DAKİKA: Halkın Yüzde 40'ı Yetersiz Besleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.