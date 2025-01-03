Haluk Görgün: Savunma ve havacılık sanayii ihracatımız, yeni bir rekora imza attı

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SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "2024 yılında savunma ve havacılık sanayii ihracatımız, NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere yüzde 29'luk bir artışla 7,154 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayi yıllık ihracatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılında savunma ve havacılık sanayii ihracatımız, NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere yüzde 29'luk bir artışla 7,154 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bu rakam, 2024 hedefimiz olan 6,5 milyar doların yüzde 11 üzerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, güçlü liderliğinde kanıtlanmış teknolojilerimizle, dünya sahnesinde oyunun kurallarını yeniden yazıyor, 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek Türkiye'nin adını gururla duyuruyoruz" dedi.

'AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Uluslararası iş birliği faaliyetleri ve temaslar sayesinde, Türk şirketlerin dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldiğini aktaran Görgün, "Bu büyük başarıda emeği geçen firmalarımıza, özveriyle çalışan sektör çalışanlarımıza, başkanlık personelimize, alt yüklenicilerimize ve KOBİ'lerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Savunma sanayii ürünlerimiz ve ileri teknolojilerimizle yeni ufuklar açmaya, rekorlar kırmaya ve Türkiye'nin teknoloji gücünü geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 2025 yılında, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı artış hedefiyle çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.