Hama'da Kuşatma: HTŞ ve Suriye Ordusu Çatışıyor

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(ANKARA) - Suriye'deHeyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) ve ona bağlı silahlı muhalif gruplar, Suriye'nin dördüncü büyük vilayeti olan Hama'yı üç taraftan kuşatmayı altına alırken Suriye ordusu silahlı grupları geri püskürtmeye hazırlanıyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve ona bağlı silahlı muhalif grupların, Suriye'nin dördüncü büyük vilayeti olan Hama'yı üç taraftan kuşatmayı altına alırken, Suriye ordusunun silahlı grupları geri püskürtmeye hazırlandığını bildirdi.

Suriye medyası Hama'nın kuzeyinde HTŞ'nin kontol altına aldığı Kimhanah kasabasında Suriye hükümetine bağlı güçler ve HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

HTŞ ve beraberindeki gruplar, Suriye ordusuna bağlı güçlerce bölgedeki Zeyn el-Abidin Dağı'ndan uzaklaştırılırken SOHR'a göre, bugün silahlı gruplar buranın kontrolünü almayı başardı. Suriye hükümetine bağlı yerel yetkililer, silahlı grupların şehre girmediğini ve bu iddiaların asılsız olduğunu ileri sürüyor.