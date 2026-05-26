Hamamda Fenalaşan Çocuk Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hamamda rahatsızlık geçiren yabancı uyruklu çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hamamyolu Caddesi'ndeki bir hamama yakınlarıyla giden Afganistan uyruklu 12 yaşındaki Javıd Soltanı, fenalık geçirdi.
İhbar üzerine hamama gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Javıd Soltanı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Soltanı'nın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.
