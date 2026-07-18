Hamaney'den ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika
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Hamaney'den ABD'ye Sert Tepki

18.07.2026 20:28
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İran lideri Hamaney, ABD'nin mutabakatı ihlal etmesini kınayarak imzanın geçersiz olduğunu belirtti.

İran lideri Mücteba Hamaney, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının ihlal edilmesine ilişkin, "Büyük Şeytan'ın (ABD) mutabakatı tekrar ihlal etmesi, ABD Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz ve geçersiz olduğu gerçeğini bir kez daha herkese ispatlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney'in resmi sosyal medya hesaplarından, ABD ile imzalanan mutabakata ilişkin mesaj paylaşıldı.

Hamaney'in mesajında, "Büyük Şeytan'ın mutabakatı tekrar ihlal etmesi, ABD Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz ve geçersiz olduğu gerçeğini bir kez daha herkese ispatlamıştır. Zorbalık ve vahşet ABD zihniyetinin ayrılmaz parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

İran halkının, yasama, yürütme ve yargı erki başkanlarına duyduğu güveni sürdüreceğini ve ulusal çıkarların korunması için sahada olmaya devam edeceğini söyleyen Hamaney, ülkede birlik ve beraberliğin korunmasının önemine değindi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamaney'den ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika

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