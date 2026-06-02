Hamaney İçin Tahran ve Diğer Kentlerde Cenaze Törenleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamaney İçin Tahran ve Diğer Kentlerde Cenaze Törenleri

02.06.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın önceki lideri Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed'de cenaze törenleri düzenlenecek.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden İran'ın önceki lideri Ali Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenleneceği bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Tevekkülizade, Hamaney için 3 kentte cenaze törenleri programlandığını açıkladı.

Cenaze törenlerinin tarihine dair bilgi vermeyen Tevekkülizade, Tahran'daki cenaze töreninin en az 24 saat sürmesinin beklendiğini ardından naaşın Kum şehrine ve son olarak da benzer bir tören için Meşhed şehrine nakledileceğini aktardı.

Programın detaylarının kısa süre sonra açıklanacağını dile getiren Tevekkülizade, Hamaney'in nihai defin yerinin Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olmasının planlandığının bilgisini verdi.

İran'ın önceki lideri Hamaney, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk anlarında Tahran'da Filistin Caddesi üzerindeki konutunun hedef alınması sonucu eşi, gelini ve 14 aylık torunuyla hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Meşhed, Tahran, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamaney İçin Tahran ve Diğer Kentlerde Cenaze Törenleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Bir çoban, kaya oyuğunda tesadüfen hazine değerinde doğal bal buldu Bir çoban, kaya oyuğunda tesadüfen hazine değerinde doğal bal buldu

16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 16:25:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Hamaney İçin Tahran ve Diğer Kentlerde Cenaze Törenleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.