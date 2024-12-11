Hamaney: Suriye'de Asıl Komplocu ABD ve İsrail - Son Dakika
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Hamaney: Suriye'de Asıl Komplocu ABD ve İsrail

İran'ın dini lideri Hamaney, Suriye'deki olayların arkasında ABD ve Siyonist rejimin olduğunu iddia etti.

11.12.2024 12:28
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(ANKARA) - İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin, "Suriye'nin bir komşu hükümeti bu konuda açık bir rol oynamaktadır, oynamıştır ve oynamaya devam etmektedir - bunu herkes görmekte - ancak esas komplocu, planlayıcı ve komuta merkezi Amerika ve Siyonist rejimdir" dedi.

Tahran'da İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde/Camii'nde açıklamalarda bulunan İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Suriye'deki son gelişmelerin ABD ve İsrail'in planlarının bir sonucu olduğunu söyledi. İsim vermeden Türkiye'yi işaret eden Hamaney, "Suriye'nin bir komşu hükümeti bu konuda açık bir rol oynamaktadır, oynamıştır ve oynamaya devam etmektedir - bunu herkes görmekte - ancak esas komplocu, planlayıcı ve komuta merkezi Amerika ve Siyonist rejimdir" ifadelerini kullandı.

İran İslam Devrim Muhafızları'na bağlı haber ajansı Tasnim, Hamaney'in şu ifadeleri kullandığını aktardı:

"Suriye'de yaşananların ortak bir Amerikan ve Siyonist planının ürünü olduğundan kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Evet, Suriye'nin bir komşu hükümeti bu konuda açık bir rol oynamaktadır, oynamıştır ve oynamaya devam etmektedir - bunu herkes görmekte - ancak esas komplocu, planlayıcı ve komuta merkezi Amerika ve Siyonist rejimdir. Elimizde kanıtlar var. Bu kanıtlar, şüpheye yer bırakmamaktadır."

Hamaney, Suriye'deki gelişmelerin İran'ın bölgedeki etkisini zayıflatacağı yönündeki değerlendirmelere de tepki gösterdi. Hamaney, "Allah'ın izniyle, İran güçlü ve kudretlidir ve daha da güçlü olacaktır. Allah'ın izniyle, direnişin kapsamı her zamankinden daha fazla bölgeyi kapsayacak. İşte Direniş Cephesi budur. Ne kadar baskı uygularsanız, o kadar güçlenir; ne kadar onlara karşı savaşsanız, o kadar genişler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hamaney: Suriye'de Asıl Komplocu ABD ve İsrail - Son Dakika

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