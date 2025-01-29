Hamas, 3 İsrailli Esiri Serbest Bırakacak - Son Dakika
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Hamas, 3 İsrailli Esiri Serbest Bırakacak

Hamas, ateşkes ve esir takası kapsamında yarın 3 İsrailli esiri serbest bırakacağını duyurdu.

29.01.2025 20:48
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin adını açıkladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde adına yayımlanan açıklamada, 30 Ocak Perşembe günü İsrailli bazı esirlerin serbest bırakılması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Aksa Tufanı esir takası anlaşması kapsamında perşembe günü Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli Siyonist (İsrailli) esirleri serbest bırakma kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının arabulucuları Katar ve Mısır'dan yarın serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesinin teslim alındığı belirtilmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasındaki takasın ikinci turunda Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.

Arabulucuların (ABD, Katar ve Mısır) çabalarıyla taraflar yarın ek bir esir takası turu yapılması konusunda mutabakata varmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, 3 İsrailli Esiri Serbest Bırakacak - Son Dakika

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