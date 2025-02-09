Hamas, 5 Taylandlı Esiri Serbest Bıraktı - Son Dakika
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Hamas, 5 Taylandlı Esiri Serbest Bıraktı

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Hamas'ın serbest bıraktığı 5 Taylandlı, Bangkok'ta aileleriyle buluştu. 1 kişi hâlâ esir durumda.

09.02.2025 12:51
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- Hamas'ın serbest bıraktığı 5 Taylandlı esir ülkelerine döndü

BANGKOK - Hamas'ın ateşkes anlaşması çerçevesinde 30 Ocak'ta serbest bıraktığı 5 Taylandlı ülkelerine dönerken, başkent Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'nda aileleriyle bir araya geldi.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde şu ana kadar 5 esir takış gerçekleştirildi. Hamas'ın 30 Ocak'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde serbest bıraktığı 5 Taylandlı ülkelerine geri döndü. Başkent Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na gelen Taylandlı esirler gözyaşları içinde ailelerine kavuştu. Esirlerden Pongsak Thaenna yaptığı açıklamada, "Doğduğumuz yere geri dönmek. Burada durmak hepimizi derinden etkiledi. Başka ne diyebilirim bilmiyorum, hepimiz gerçekten minnettarız" ifadelerini kullandı.

"Hamas tarafından 1 Tayland vatandaşı esir olarak tutuluyor"

Esirlere İsrail'den dönüşlerinde eşlik eden Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa yaptığı açıklamada, büyük bir rahatlama duyduğunu belirterek, "Bu çok duygusal. Ailelerine geri dönmek. Asla pes etmedik ve bu da onun meyvesi oldu" dedi.

Sangiampongsa, 1 Tayland vatandaşının hala Hamas tarafından esir tutulduğuna inanıldığını aktarırken, "Hala umudumuz var. Onları geri getirmek için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Maris, geri getirme çalışmalarına ölen 2 Tayland vatandaşının cenazelerinin de dahil olduğunu sözlerine ekledi.

Yahya Sinwar'ın evinin önünde serbest bırakmıştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, esir takası kapsamında 30 Ocak Perşembe günü İsrailli siviller Arbel Yehoud ve Gadi Mozes ile 5 Taylandlı esiri, Han Yunus'ta Hamas'ın öldürülen eski lideri Yahya Sinwar'ın evinin önünde Kızılhaç'a teslim ederek serbest bırakmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hamas, 5 Taylandlı Esiri Serbest Bıraktı - Son Dakika

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