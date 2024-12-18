Hamas 6 İsrail askerini öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas 6 İsrail askerini öldürdü

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de 6 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

18.12.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 6 İsrail askerlerini öldürdüklerini ve bir asker taşıyıcı aracı hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampının ortasındaki El-Hulefa Camii yakınında sıfır mesafeden 5 İsrail askerini öldürdüklerini belirtti.

Açıklamada, Beyt Lahiya kentinin batısında İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının yanında bir İsrail askerinin öldürülerek silahının ele geçirildiği ve tanka iki el bombası atıldığı kaydedildi.

Et-Tevam bölgesinde de bir İsrail askerinin keskin nişancı tarafından vurularak yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda ise asker taşıyıcı bir aracın patlatıldığı dile getirildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas 6 İsrail askerini öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:46 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısı başladı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
10:03 MİT’ten Suriye Kamışlı’da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
15:27 TOKİ’den 51 ilde 607 arsa satışı TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı
15:26 Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
15:13 Ali Koç’a saldırı davasında hapis cezası kararı Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı
15:10 İsrail askerlerinin Golan’daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi
14:55 Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı
14:55 Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 11:54:23. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas 6 İsrail askerini öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.