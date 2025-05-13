Hamas, ABD-İsrail Esir Askeri Serbest Bıraktı

Hamas ile ABD arasında doğrudan yapılan görüşmeler sonucunda dün serbest bırakılan ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, X hesabından yaptığı paylaşımda, serbest kalan esir askeri Tel Aviv'deki Ichilov Hastanesi'nde ziyaret ettiğini duyurdu.

Witkoff, "Idan'ın serbest kalmasını sağlayan ABD Başkanı Trump ile konuşma imkanı bulduklarını" ifade etti.

Alexander ile ABD Başkanı Trump arasındaki konuşmanın detaylarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

"Tüm esirleri geri getirmeye kararlıyız." ifadesini kullanan Witkoff'un paylaşımında Hamas'tan hiç bahsetmemesi dikkati çekti.

Witkoff, "Esirler Meydanı"nı ziyaret etti

Witkoff, hastane ziyaretinin ardından ABD Başkanı Trump'ın Esir İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile Tel Aviv'deki "Esirler Meydanı"nı ziyaret etti.

Burada basına kısa bir açıklama yapan Witkoff, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir askerin serbest bırakılmasının "bir umut ışığı" olduğunu söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze'deki İsrailli esirlerden Matan'ın annesi Einav Zangauker, Witkoff'a "Oğlumu terk etmeyin." diye seslendi.

KAN'a konuşan Zangauker, Witkoff'a "Netanyahu'ya inanma. Esirleri geri getirmek gibi bir niyeti yok. Her ne kadar bu bizim, İsrail devletinin görevi olsa da, kaçırılanları ABD'nin iade edeceğini umuyorum." demek istediğini söyledi.

Burada İsrailli esir yakınlarıyla görüşen Witkoff ve Boehler'in, "Alexander'ın serbest bırakılmasının olumlu bir hava yarattığını fakat bunun kapsamlı bir anlaşmaya yol açmasının kesin olmadığını" söylediği aktarıldı.

Witkoff, müzakerelerde ilerleme ümidi olduğundan Boehler ile Katar'ın başkenti Doha'ya uçacaklarını belirtti.

Boehler ise esir aileleriyle görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının İsrail'e bağlı olduğuna işaret etti.

Alexander, Netanyahu ile telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, serbest kalan esir asker Alexander ve Witkoff ile telefonda görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgiler ve görüntüler yayınlandı.

Netanyahu, Alexander'ın serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken Witkoff'a esirin serbest bırakılmasını sağladıkları için teşekkür etti.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esiri serbest bıraktı

Hamas, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler kapsamında Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Bunun, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" olduğu ifade edilmişti.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander'ı dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, esir asker İsrail'e ulaşmıştı.