Hamas, Batı Şeria'nın kuzeyindeki 165 dönümlük araziye 4 askeri emri gasp saydı - Son Dakika
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Hamas, Batı Şeria'nın kuzeyindeki 165 dönümlük araziye 4 askeri emri gasp saydı

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Hamas, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyinde yaklaşık 165 dönümlük araziye ilişkin 4 askeri emrini ilhak ve zorla tehcir planının parçası saydı. Hamas yetkilisi Şedid, Filistinlilere topraklarını ve kutsal mekanlarını savunma çağrısı yaptı.

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasbedilme sürecini hızlandırdığı uyarısında bulunarak, bölgenin kuzeyinde yaklaşık 165 dönümlük araziyi kapsayan 4 askeri emrin "ilhak ve zorla tehcir planlarının" parçası olduğunu belirtti.

Hamas yetkilisi Abdurrrahman Şedid, İsrail'in Kalkilya, Nablus, Tubas ve Kuzey Ürdün Vadisi'ndeki Filistin topraklarını hedef alan askeri emirlerine ilişkin açıklama yaptı.

Şedid, söz konusu toprakları hedef alan kararların "ilhak, Yahudileştirme ve yasa dışı yerleşim faaliyetleri planlarının" bir parçası olduğunu kaydederek, Filistinlilere toprak gasbı kararlarına karşı çıkma, topraklarını ve kutsal mekanlarını savunma çağrısında bulundu.

İsrail'in yeni çıkardığı toprak gasbı kararlarının yasa dışı yerleşimlere yakın bölgeleri kapsadığına dikkat çeken Şedid, bu kararların hem yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi hem de bölgede yeni fiili durumlar oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Şedid, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmeye yönelik girişimlere boyun eğmeyeceğini vurgulayarak, bu kararların işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının arttığı bir dönemde çıkarılmasına dikkati çekti.

Şedid, söz konusu uygulamaların İsrail'e Filistin toprakları üzerinde herhangi bir meşruiyet veya hak kazandırmayacağını vurguladı.

İsrail makamlarının Batı Şeria'nın kuzeyinde yaklaşık 165 dönüm Filistin toprağını gasbetmek için 4 askeri karar çıkardığı bildirilmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre Ekim 2023'ten bu yana gasbedilen veya kontrol altına alınan toprak yaklaşık 64 bin dönüme ulaştı.

Kaynak: AA
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