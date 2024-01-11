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Hamas, BMGK kararının İsrail saldırılarına perde teşkil ettiğini belirtti - Son Dakika
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Hamas, BMGK kararının İsrail saldırılarına perde teşkil ettiğini belirtti

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Yemen'deki Husiler aleyhinde alınan kararın İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürmesi için bir tür perde teşkil ettiğini belirtti. Hamas, kararın siyasallaştırılmış ve kamuoyunu yanıltıcı olduğunu düşünüyor.

Hamas, BMGK kararının İsrail saldırılarına perde teşkil ettiğini belirtti
11.01.2024 - 16:38,
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Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Yemen'deki Husiler aleyhinde alınan kararın İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürmesi için bir tür perde teşkil ettiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Husiler aleyhindeki karar tasarısının BMGK'de kabul edilmesinin esefle kınandığı ifade edildi.

Bölgedeki gerçek tehdidin çocuklara ve savunmasız sivillere karşı saldırılarını sürdüren İsrail olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin desteklediği bu kararın, siyasallaştırılmış ve kamuoyunu yanıltıcı olduğunu ve işgalci İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürmesi için bir perde teşkil ettiğini düşünüyoruz."

Husiler hakkındaki BMGK kararı

ABD ve Japonya tarafından sunulan "Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını" öngören karar tasarısı BMGK'de kabul edildi.

Kararda, 19 Haziran 2023'ten bu yana Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik 24 saldırısı şiddetle kınanırken Husilerin saldırılara acilen son vermeleri talep edildi.

Husilerin İsrail bağlantılı bir ticaret gemisi olan Galaxy Leader'ın mürettebatını serbest bırakması çağrısına yer verilen kararda, "Ticari gemilerin seyrüsefer hakları ve serbestisine uluslararası hukuk uyarınca saygı duyulmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Kararda, üye ülkelerin uluslararası hukuk uyarınca gemilerini saldırılardan koruma hakkına sahip olduğunun altı çizilirken, bölgesel gerginliğe yol açan çatışmaların temel nedenlerinin giderilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA
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