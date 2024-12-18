Hamas, Cibaliye'de İsrail askerlerine saldırdı - Son Dakika
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Hamas, Cibaliye'de İsrail askerlerine saldırdı

Hamas, Cibaliye'de patlayıcılarla 11 İsrail askerini hedef aldığını ve çatışmalar yaşandığını bildirdi.

18.12.2024 11:45
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GAZZE, 18 Aralık (Xinhua) -- Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bubi tuzaklı patlayıcılarla bir evi havaya uçurarak İsrail askerlerini hedef aldıklarını ve bölgedeki başka bir İsrail birliğiyle çatıştıklarını bildirdi.

Grup salı günü yaptığı açıklamada Cibaliye'nin orta kesiminde meydana gelen patlamada hedef alınan 11 İsrail askerinin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını belirtti.

Kassam Tugayları, Cibaliye'nin batısındaki ayrı bir olayda ise mensuplarının bir piyade birliğiyle çatışmalarda yakın mesafeden 3 İsrail askerini öldürdüklerini ifade etti. Olayın ardından gelen helikopterlerin, hayatını kaybedenleri ve yaralıları tahliye ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu henüz olaylarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Cibaliye'de İsrail askerlerine saldırdı - Son Dakika

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