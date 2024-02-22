Hamas, Çin'in UAD'daki tutumunu memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, Çin'in UAD'daki tutumunu memnuniyetle karşıladı

Hamas, Çin\'in UAD\'daki tutumunu memnuniyetle karşıladı

Hamas, Çin'in Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) duruşmada takındığı tutumdan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Hamas, İsrail'in mahkeme oturumlarını boykot etmesinin uluslararası kurumları hiçe sayma politikasını teyit ettiğini belirtti. Çin'in, İsrail'in Filistin halkına ve işgal altındaki topraklarına karşı uluslararası yasaları ihlal eden uygulamalarda bulunduğunu ifade etmesi memnuniyetle karşılandı. Hamas, uluslararası topluma, işgali sona erdirmek ve Filistin halkına karşı işlenen suçları durdurmak için açık bir tutum takınma çağrısında bulundu.

22.02.2024 20:35  Güncelleme: 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Çin'in, Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) duruşmada takındığı tutumdan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Hareketin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin mahkeme oturumlarını boykot etmesinin, uluslararası kurumları hiçe sayma, uluslararası karar ve yükümlülüklere sırtını dönme politikasını teyit eder nitelikte olduğu ifade edildi.

Oturumlara katılan ülkelerin tutumlarının takdir edildiği açıklamada, bu ülkelerin, İsrail'in Filistin halkına ve işgal altındaki topraklarına karşı uluslararası yasaları ihlal eden uygulamalarda bulunduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Çin'in, "İsrail'in uzun süreli işgaliyle kendi kaderini tayin hakkından mahrum bıraktığı Filistin'in, yabancı işgaline karşı silahlı mücadele dahil güç kullanma hakkı bulunduğu" yönündeki açıklamalarından memnuniyet duyulduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma, işgali bitirmek ve Filistin halkına karşı işlenen suçları durdurmak için açık bir tutum takınma çağrısında bulunuldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Ma Şinmin, UAD duruşmasında, "İsrail'in Filistin topraklarını uzun süreli işgalinde uyguladığı baskı politikası ve pratiklerinin, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tümüyle gerçekleştirmesini engellediğini" söylemişti.

Ma, "Filistin halkının yabancı işgaline karşı silahlı mücadele dahil güç kullanma hakkı vardır. Kendi kaderini tayin hakkı için silahlı mücadele, terörist eylemlerden farklıdır." demişti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Çin'in UAD'daki tutumunu memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:30:53. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas, Çin'in UAD'daki tutumunu memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement