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Hamas, esir takası için İsrail'den saldırıların durmasını istiyor - Son Dakika
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Hamas, esir takası için İsrail'den saldırıların durmasını istiyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail ile yeni esir takası konusundaki önemli şartlarının Gazze'ye yönelik saldırıların tamamen durması olduğunu söyledi. Hamdan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkes ihtimali hakkında konuştu. Gazze halkının İsrail'in daha fazla katliamla ihlal edeceği 'bir geçici ateşkesi' beklemediğini söyleyen Hamdan, 'Aksine saldırıların kapsamlı bir şekilde durdurulmasını bekliyor. Ateşkes konusunda henüz olgun bir girişim yok ve işgal ordusu geriye doğru ilerlemek için taktik değiştirmeye çalışıyor.' diye konuştu. Hamas yetkilisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 Ekim'den beri gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar yaklaşık 21 bin sivilin öldüğünü ve 54 bin sivilin yaralandığını kaydetti.

Hamas, esir takası için İsrail\'den saldırıların durmasını istiyor
26.12.2023 - 22:17,
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail ile yeni esir takası konusundaki önemli şartlarının Gazze'ye yönelik saldırıların tamamen durması olduğunu söyledi.

Hamdan, Hamas'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ofisinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkes ihtimali hakkında konuştu.

Son zamanlarda esir takası müzakerelerine ilişkin girişimler ve öneriler konusunda çok fazla konuşmaların yapıldığını belirten Hamdan "Burada Hamas'ın net tutumu şudur; halkımıza yönelik Nazi (İsrail'in) suç saldırılarının durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze halkının İsrail'in daha fazla katliamla ihlal edeceği "bir geçici ateşkesi" beklemediğini söyleyen Hamdan, "Aksine saldırıların kapsamlı bir şekilde durdurulmasını bekliyor. Ateşkes konusunda henüz olgun bir girişim yok ve işgal ordusu geriye doğru ilerlemek için taktik değiştirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Hamas yetkilisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 Ekim'den beri gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar yaklaşık 21 bin sivilin öldüğünü ve 54 bin sivilin yaralandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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İsrail, Lübnan, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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