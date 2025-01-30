Hamas, Esir Teslimiyle İsrail'e Mesaj Verdi - Son Dakika
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Hamas, Esir Teslimiyle İsrail'e Mesaj Verdi

Hamas, esir teslimlerinde Filistinlilerin sevinçle toplandığını, bu durumun kararlılık mesajı olduğunu belirtti.

30.01.2025 19:16
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Hamas, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda ve güneyindeki Han Yunus'ta İsrailli esirlerin teslimi sırasında Filistinlilerin sevinçli bir şekilde toplanmasının "Filistin halkının topraklarında kalmaya kararlı olduğuna dair İsrail'e bir mesaj" olduğunu bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda esirlerin teslimi sırasında Filistinlilerin İsrail'in bölgede bıraktığı enkazın ortasında geniş katılımla toplandığı kaydedildi.

Hamas'ın açıklamasında, "İsrailli esirlerin teslim edildiği sahnelerin Filistinlilerin topraklarında kalacağının mesajı" olduğuna işaret edilirken, "Filistin halkının topraklarında kalmaya, özgürlüğünü geri kazanma ve kendi kaderini tayin etme hedefini gerçekleştirmeye kararlı olduğu" kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları ile Filistin direnişinin "dünyayı hayran bırakan esir teslim operasyonlarıyla Filistin topraklarını kontrol etme konusundaki yüksek yetkinliğini bir kez daha kanıtladığına" işaret edilen açıklamada, "Direniş, düşmanın vahşi ordusunu Gazze'nin kumlarında aşağılayarak büyük bir darbe indirdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hamas'ın, devam eden esir takası sürecinde İsrail'i "kırmızı çizgilerini" aşmaya zorladığı belirtilerek, müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının, bunun en açık göstergesi olduğu vurgulandı.

Esir takasının üçüncü turunda Gazze'deki 3 İsrailli ve 5 Tayland vatandaşı esir Kızılhaça teslim edilmişti

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli esir ile 5 Tayland vatandaşı esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti.

Özellikle Hamas'ın Gazze'de öldürülen lideri Yahya Sinvar'ın Han Yunus'taki evinin bulunduğu bölgedeki yoğun kalabalık dikkati çekmişti.

Esirlerin serbest bırakılması sırasında büyük bir coşku yaşanmış, esirler teslim edilmeleri sırasında kalabalıkta yürümekte zorlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, Esir Teslimiyle İsrail'e Mesaj Verdi - Son Dakika

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