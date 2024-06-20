Hamas, Filistinli Mültecilerin Geri Dönüş Hakkını Savunuyor - Son Dakika
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Hamas, Filistinli Mültecilerin Geri Dönüş Hakkını Savunuyor

Hamas, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin geri dönüş hakkına bağlı olduklarını ve İsrail'in UNRWA'yı feshetme girişimlerini reddettiğini belirtti. Hamas, Filistin halkının ulusal haklarının pekiştirilmesi çağrısında bulundu ve İsrail'in Filistinlilere yönelik suç ve katliamlarına dikkat çekti. Ayrıca Hamas, uluslararası toplumdan Filistinli mültecilerin haklarını korumasını ve onlara özgür bir yaşam sağlanmasını talep etti.

20.06.2024 12:53
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Hamas, zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin geri dönüş hakkına bağlı olduklarını ve İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) feshetme girişimlerini reddettiğini belirtti.

Hamas, Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, " Aksa Tufanı'nın Filistinli mülteci meselesinin küresel varlığını yeniden gündeme getirdiği; meselenin hakkaniyetini, meşruiyetini öne çıkardığı, yok olmasını engellediği" ifade edildi.

Hamas, Filistin halkının, özgürlük, bağımsızlık, geri dönüş ve işgale son verilmesi gibi ulusal haklarına imkan verilmesi ve bu hakların pekiştirilmesi çağrısında bulundu.

Dünya Mülteciler Günü'nde de İsrail'in Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki mülteciler başta olmak üzere tüm Filistinliler aleyhinde işlediği suç ve katliamlarına devam ettiğine dikkat çekildi.

Hamas'ın açıklamasında, "Filistinlilerin, zorla ve saldırılarla yerlerinden edildikleri evlerine dönme hakkı; bunun, Filistinli nesillere aktarılan kutsal bir hak olduğu, feragat veya müzakereye tabi olmadığı" vurgulandı.

Tüm uluslararası sözleşmeler ve yasalarla güvence altına alınan bu meşru ulusal hakkı ortadan kaldırmaya yönelik tüm girişimlerin Hamas tarafından reddedildiği yinelendi.

İsrail'in, UNRWA'nın feshine yönelik çabaları

Açıklamada ayrıca "ABD yönetiminin desteğiyle İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini ortadan kaldırma girişimlerinin tamamının reddedildiği" vurgulandı.

UNRWA'nın Filistinli mültecilere sürekli hizmet verilmesi konusundaki doğrudan sorumluluğuna işaret edilerek, özellikle Gazze Şeridi'nde savunmasız siviller, mülteciler ve zorla yerinden edilmiş Filistinliler aleyhinde yürütülen "soykırım savaşının" gölgesinde bu faaliyetlerin önemine dikkat çekildi.

Hamas, BM, uluslararası toplum, Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan tüm ülkeler ve insan hakları kuruluşlarına, "Filistinli mültecilerin haklarını koruması, özgür ve onurlu bir yaşam sürmelerinin sağlanması konusunda gerekli sorumluluklarını üstlenmeleri" çağrısında bulundu.

Filistinli mültecilerin, yerleşimi ve alternatif vatan seçeneğinin reddedildiği açıklamada, Filistinlilerin işgal nedeniyle zorla yerlerinden edildikleri topraklarına bir an önce dönmeyi sabırsızlıkla bekledikleri ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, Filistinli Mültecilerin Geri Dönüş Hakkını Savunuyor - Son Dakika

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