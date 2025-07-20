Hamas, Gazze'deki Kontrol Haritalarını İnceliyor - Son Dakika
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Hamas, Gazze'deki Kontrol Haritalarını İnceliyor

20.07.2025 03:14
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Hamas, ateşkes ve esir takası müzakereleri için İsrail'in kontrol haritalarını değerlendirmeye aldı.

Hamas'ın, ateşkes ve esir değişimi görüşmeleri çerçevesinde arabulucu ülkelerden Gazze Şeridi'nde İsrail'in kontrol ettiği bölgeleri gösteren yeni haritalar aldığı ve bu haritaları değerlendirmeye başladığı bildirildi.

Katar'ın başkenti Doha'daki müzakere heyetlerine yakın bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hamas, arabuluculardan, İsrail işgal ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde kontrolünü sürdürdüğünü gösteren haritalar aldı. Bu bölgeler arasında Beyt Hanun'un (kuzey) büyük bölümü, Refah kentinin yarısı, Han Yunus kentindeki (güney) Huzaa ve Abasan beldeleri ile Gazze Şehri'ndeki Şucaiyye Mahallesi'nin büyük kısmı yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kaynak, Hamas'ın bu önerileri hareketin iç liderlik yapısı içerisinde değerlendirmeye başladığını ve Filistinli gruplarla istişarelerde bulunduğunu aktardı.

Daha önce müzakerelerde Hamas'a sunulan haritalar, İsrail'in Beyt Hanun, Beyt Lahiya'nın büyük bölümü, Refah'ın tamamı, Han Yunus'un geniş alanları ve sınır bölgelerinde tam askeri kontrol sağladığını gösterirken, Hamas, bu öneriyi reddetmişti.

Hamas, Ocak 2025'te üzerinde uzlaşılan ve İsrail ordusunun 390 ile 1100 metre arasında çekilmesini öngören anlaşma çerçevesindeki geri çekilme sınırlarına dönülmesinde ısrar ediyor.

Bu bağlamda İsrail basını, taraflar arasında ilerleme kaydedilme ihtimaline dair temkinli bir iyimserlik olduğunu aktardı.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, müzakerelerin ayrıntılarına yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, "iki hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceği yönünde umut verici sinyaller alındığı" belirtildi.

Haberde, Hamas'ın her bir İsrailli esire karşılık serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı konusunda çekincelerini sürdürdüğü, ancak Katar'ın arabuluculuğunun taraflar arasındaki mesafeyi önemli ölçüde azalttığı ifade edildi.

İsrail'in devlet televizyonu KAN da ismini açıklamadığı hükümet kaynaklarına dayanarak, "Hamas henüz arabulucuların sunduğu teklife resmi yanıt vermedi." bilgisini paylaştı.

Haberde, bir yetkilinin, "Esneklik gösterdik ama Hamas karşılık vermiyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, arabulucu ülkelerden birinin temsilcisi olan ve adının açıklanmasını istemeyen Arap bir diplomat, KAN'a yaptığı açıklamada, "İsrail birliklerinin konuşlanmasına dair harita üzerindeki anlaşmazlıkların büyük ölçüde giderildiğini, geriye sadece sınırlı bazı pürüzlerin kaldığını" belirterek, mevcut durumu "temkinli bir iyimserlik" olarak değerlendirdi.

Diplomat ayrıca, son iki gün boyunca Doha'da tarafların, "İsrailli esirlere karşılık serbest bırakılacak Filistinli tutukluların sayısı ve kimliği" konularını görüştüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani arasında kısa süre önce gerçekleşen görüşmeye işaret eden söz konusu diplomat, bu görüşmenin "müzakere sürecinin ilerletilmesi açısından kritik" bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, Trump'ın, Washington'un "şu ana kadar kaydedilen gelişmelerden memnuniyet duyduğunu" aktardı.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı. Teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş ama İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Gazze'deki Kontrol Haritalarını İnceliyor - Son Dakika

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