Hamas, Gazze'deki tıbbi tesislerin korunmasını istedi - Son Dakika
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Hamas, Gazze'deki tıbbi tesislerin korunmasını istedi

Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütüne Gazze'deki tıbbi tesislerin korunması için sorumluluklarını yerine getirmeleri ve İsrail'in sağlık kuruluşlarına karşı işlediği suçları belgelemeleri çağrısında bulundu. Hamas, İsrail ordusunun Şifa Hastanesine düzenlediği baskını kınayarak, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların ve Filistin halkına karşı sürdürdüğü imha savaşının Netanyahu'ya ve ordusuna herhangi bir zafer imajı sağlamayacağını belirtti.

18.03.2024 08:09  Güncelleme: 08:11
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Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütüne Gazze'de kalan tıbbi tesislerin korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmeleri ve tıbbi tesisleri korumaları çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail ordu güçlerinin Şifa Hastanesine baskın düzenlemesine ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun, bu sabah içindeki hastaları, sağlık personelini ve yerinden edilmiş insanları umursamadan doğrudan Şifa Hastanesini hedef alarak yeni suç işlediği belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların ve Filistin halkına karşı sürdürdüğü imha savaşının, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya ve ordusuna herhangi bir zafer imajı sağlamayacağı kaydedildi.

Bu yapılanların, savunmasız sivilleri hedef alarak herhangi bir askeri başarıya ulaşma konusundaki kafa karışıklığının ve umudun kaybolmasının bir ifadesi olduğu değerlendirmesine yer verilen açıklamada, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletlerin İsrail ordusuna karşı harekete geçmemesinin, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım ve etnik temizlik savaşını sürdürmesine yeşil ışık yaktığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlara, Gazze Şeridi'nde kalan tıbbi tesislerin korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmeleri ve İsrail'in sağlık kuruluşlarına karşı işlediği suçları belgelemeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail ordu güçlerinin, Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Tıp Kompleksine (Şifa Hastanesi) bu sabah insansız hava araçları (İHA) ve yoğun silahlar eşliğinde düzenlediği baskında ölen ve yaralananlar olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, Gazze'deki tıbbi tesislerin korunmasını istedi - Son Dakika

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