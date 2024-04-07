Hamas Heyeti Mısır'a Gidiyor: Ateşkes ve Esir Takası Görüşmeleri - Son Dakika
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Hamas Heyeti Mısır'a Gidiyor: Ateşkes ve Esir Takası Görüşmeleri

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) liderlerinden oluşan bir heyet, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Hamas ile İsrail arasında rehinelere karşılık esir takası anlaşmasını görüşmek üzere Mısır'a gidecek. Hamas, İsrail saldırılarını sona erdirmek için doğal taleplerini sürdüreceğini belirtirken, bu talepler arasında kalıcı bir ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi, yerinden edilmiş kişilerin geri dönmesi ve ciddi bir esir takası anlaşması yer alıyor.

07.04.2024 12:08  Güncelleme: 12:11
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GAZZE, 7 Nisan (Xinhua) -- Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) liderlerinden oluşan bir heyet Pazar günü Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Hamas ile İsrail arasında rehinelere karşılık esir takası anlaşmasını görüşmek üzere Mısır'a gidecek.

Hamas'ın Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Halil El Hayye başkanlığındaki bir Hamas liderlik heyeti, Mısır'daki kardeşlerimizden gelen çağrı üzerine Pazar günü Kahire'ye gidecek" denildi. El Hayye, Hamas'ın siyasi büro üyesi ve hareketin Gazze'deki başkan yardımcısı konumunda bulunuyor.

Hamas, " 14 Mart'ta ortaya koyduğu tutuma" bağlı kalmaya devam edeceğini belirtirken, bu tutumu "İsrail saldırılarını sona erdirmek için doğal talepler" olarak tanımladı ve bunlardan vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Açıklamada, bu talepler arasında "kalıcı bir ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi, yerinden edilmiş kişilerin ikamet ettikleri yerlere geri dönmesi, halkın hareket özgürlüğü, yardım ve barınma ile ciddi bir esir takası anlaşması" yer alıyor.

İsrailli medya kuruluşlarına göre Hamas'ın duyurusu, Cumartesi günü Kahire'de Gazze'de ateşkes ve Hamas ile İsrail arasında rehinelere karşılık esir takası anlaşmasının ele alınacağı bir toplantıyla aynı zamana denk geldi.

Toplantıda CIA Direktörü William Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil bir araya geldi.

Hamas, dolaylı müzakerelerin önceki turlarında savaşın tamamen durdurulmasını talep ederken, İsrail ise sadece geçici bir ateşkesi kabul etmiş ve Hamas'ın, yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesine izin verilmesine yönelik talebini reddetmişti.

Kaynak: Xinhua

Filistin, İsrail, Mısır, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Heyeti Mısır'a Gidiyor: Ateşkes ve Esir Takası Görüşmeleri - Son Dakika

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