GAZZE, 7 Nisan (Xinhua) -- Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) liderlerinden oluşan bir heyet Pazar günü Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Hamas ile İsrail arasında rehinelere karşılık esir takası anlaşmasını görüşmek üzere Mısır'a gidecek.
Hamas'ın Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Halil El Hayye başkanlığındaki bir Hamas liderlik heyeti, Mısır'daki kardeşlerimizden gelen çağrı üzerine Pazar günü Kahire'ye gidecek" denildi. El Hayye, Hamas'ın siyasi büro üyesi ve hareketin Gazze'deki başkan yardımcısı konumunda bulunuyor.
Hamas, " 14 Mart'ta ortaya koyduğu tutuma" bağlı kalmaya devam edeceğini belirtirken, bu tutumu "İsrail saldırılarını sona erdirmek için doğal talepler" olarak tanımladı ve bunlardan vazgeçmeyeceğini kaydetti.
Açıklamada, bu talepler arasında "kalıcı bir ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi, yerinden edilmiş kişilerin ikamet ettikleri yerlere geri dönmesi, halkın hareket özgürlüğü, yardım ve barınma ile ciddi bir esir takası anlaşması" yer alıyor.
İsrailli medya kuruluşlarına göre Hamas'ın duyurusu, Cumartesi günü Kahire'de Gazze'de ateşkes ve Hamas ile İsrail arasında rehinelere karşılık esir takası anlaşmasının ele alınacağı bir toplantıyla aynı zamana denk geldi.
Toplantıda CIA Direktörü William Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil bir araya geldi.
Hamas, dolaylı müzakerelerin önceki turlarında savaşın tamamen durdurulmasını talep ederken, İsrail ise sadece geçici bir ateşkesi kabul etmiş ve Hamas'ın, yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesine izin verilmesine yönelik talebini reddetmişti.
Son Dakika › Güncel › Hamas Heyeti Mısır'a Gidiyor: Ateşkes ve Esir Takası Görüşmeleri - Son Dakika
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 sikke ve 42 obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nı sadece bayram namazı ve akraba ziyaretleri ile ikramların da hurma ve kahveyle sınırlı olarak karşılıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Gazze'deki insanlık felaketine dikkat çekerek bayram sevincinin olmadığını belirtiyor. Bayram alışverişleri yapılmıyor, çarşı ve pazarlar boş kalıyor.
Çin'in Jiangsu eyaletinin Taizhou kentinde Cumartesi günü 2024 Qintong Tekne Festivali düzenlendi. Festivalde, yüzlerce yıllık bir geleneği temsil eden toplamda 10.000 kişiyi aşan tekne ekiplerini taşıyan yüzlerce tekne bir araya geldi.
Elazığ'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı. Vatandaşlar bayram tatili için şehir dışına gitmek için otogara akın etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?