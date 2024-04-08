Hamas, Mısır İstihbarat Şefi ile ateşkes ve esir değişimi konularını görüştü - Son Dakika
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Hamas, Mısır İstihbarat Şefi ile ateşkes ve esir değişimi konularını görüştü

Hamas heyeti, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve İsrail ile esir değişimi konularını ele aldı. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurmasını, Gazze'den çekilmesini ve Filistinlilere yardımın başlamasını sağlayacak bir anlaşma istedi. Ayrıca Hamas, Filistinlilere karşılık İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören bir esir takası anlaşması yapılmasını istedi. Müzakerelerin yeni turu için İsrail istihbarat yetkilileri de Kahire'ye gidiyor.

08.04.2024 02:39
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Hamas heyeti, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve İsrail ile esir değişimi konularını ele aldı.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'ye ulaşan heyet, Mısır İstihbarat Şefi Kamil ile bir araya geldi.

Görüşmede Hamas heyeti, hareketin ulusal taleplerini aktarmanın yanı sıra İsrail'in saldırılarını tamamen durdurmasını, Gazze Şeridi'nden çekilmesini, zorla yerinden edilen Filistinlilerin ikamet yerlerine rahatça dönmesini, Filistinlilere yardımın ve yeniden inşanın başlamasını sağlayacak bir anlaşmayı istediğini belirtti.

Bunun yanı sıra heyet, Hamas'ın, Filistinlilere karşılık İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören bir esir takası anlaşmasına varılması konusunda da istekli olduğunu bildirdi.

Heyet, Hamas'ın, tüm Filistinli gruplarla ulusal hedeflere ulaşılması, başkenti Kudüs olan tam egemen Filistin devletinin kurulması, Filistinlilerin yurtlarına dönmesi ve kendi kaderlerini tayin etme hakkına haiz olması konusundaki ısrarını dile getirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin dün Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayacağı belirtilmişti.

Al-Qahera News televizyon kanalının Mısırlı üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Kahire, Gazze'de huzurun sağlanması konusunda pazar günü toplantılara ev sahipliği yapacak." ifadesine yer verilmişti.

İsrail merkezli "Walla" sitesine konuşan iki üst düzey yetkilinin açıklamasına göre ise İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar da Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeni turunu görüşmek üzere Kahire'ye gidiyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Mısır, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Mısır İstihbarat Şefi ile ateşkes ve esir değişimi konularını görüştü - Son Dakika

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