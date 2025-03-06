Hamas ile ABD'den Esir Görüşmesi

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Filistinli bir kaynak, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in Katar'da Hamaslı yetkililerle bir araya gelerek ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılması konusunu görüştüğünü söyledi.

Adını açıklamak istemeyen Filistinli kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas ile ABD arasında gerçekleşen görüşmenin birkaç hafta önce olduğunu ve bunun ilk olmadığını belirtti.

Kaynağa göre Hamas, ABD'li temsilci ile görüşmesinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesinin gerekliliğini vurguladı. Hamas, ayrıca "esir askerlerin serbest bırakılmasının sivil esirlerin serbest kalmasına benzemediğine" dikkati çekti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması için Hamas ile doğrudan görüştüğü iddiasını doğrulamıştı.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasındaki esir takasları kapsamında İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir de teslim edilmişti.