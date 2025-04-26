Hamas'ın Elindeki Esirler İçin Gösteri Çağrısı

Gazze'de Hamas'ın elinde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının "toplu halde" geri getirilmesi talebiyle bu akşam gösteri düzenleme çağrısında bulundu.

Esir aileleri, sosyal medya platformu X'te yayımladıkları açıklamada, hükümete baskı yapılması için kitlesel protestolar düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden, Gazze'de Hamas'ın elinde bulunan 59 İsrailli esirin hepsinin "bir seferde" geri getirilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılması istendi.

Aileler, "Tüm esirlerin bir kerede evlerine dönmesini sağlayacak bir anlaşmaya şimdi varılmalıdır. İsrail halkı öncelikle esirlerin toplu halde dönmesini istiyor." ifadelerine yer verdi.

"Savaş bitirilmeli ve tüm esirler bir arada geri getirilmelidir"

Açıklamada ayrıca, Tel Aviv ve Kudüs başta olmak üzere ülke genelinde onlarca gösteri ve etkinlik düzenleneceği belirtildi.

Muhalefetteki Bir Gelecek Var Partisi üyesi, eski Meclis Başkanı Mickey Levy de Gazze'deki savaşın sona erdirilerek esirlerin geri getirilmesi çağrısında bulundu.

X hesabından paylaşım yapan Levy, Netanyahu'ya seslenerek savaşın hızla sonlandırılması ve 59 esirin topluca geri getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Levy, "7 Ekim hükümeti halkın iradesini daha fazla görmezden gelemez. Savaş bitirilmeli ve tüm esirler bir arada geri getirilmelidir." sözlerine yer verdi.

Hamas'ın elinde 59 İsrailli esir bulunuyor

İsrail makamları, Gazze'de 24'ü hayatta olmak üzere toplam 59 İsrailli esirin bulunduğunu belirtiyor. Öte yandan İsrail hapishanelerinde 9 bin 500'den fazla Filistinli tutuklu bulunuyor.

Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre, bu tutuklular kötü muamele, işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi ağır koşullara maruz kalıyor ve bu da birçok ölüm vakasına yol açıyor.

İsrail, 18 Mart 2025'te, 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren ateşkes ve esir değişimi anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmiş ve Gazze'ye yönelik soykırım savaşını yeniden başlatmıştı. Hamas ise anlaşmanın tüm maddelerine bağlı kalmıştı.

Netanyahu hükümetinin anlaşmadan çekilmesi ve savaşı sürdürmesi, İsrailli esirlerin serbest kalamamasına yol açtı. Hamas, esir takasının tam bir ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi ve yeniden inşa sürecinin başlaması şartlarına bağlı olduğunu belirtti.

Öte yandan Hamas, bugün yaptığı açıklamada, Mısır yetkilileriyle görüşmelere başladığını ve savaşın durdurulması ile esir takasına ilişkin kapsamlı bir çözüm için müzakere yürüttüğünü duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 168 binden fazla Filistinli öldü ya da yaralandı; ölenlerin çoğunu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor. Ayrıca 11 binden fazla kişi hala kayıp durumda.