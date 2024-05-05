Hamas'ın İsrail ile esir takası anlaşmasına ciddi yaklaştığı belirtiliyor - Son Dakika
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Hamas'ın İsrail ile esir takası anlaşmasına ciddi yaklaştığı belirtiliyor

Hamas\'ın İsrail ile esir takası anlaşmasına ciddi yaklaştığı belirtiliyor

İsrail'deki Esirler ve Kayıplar Dosyası eski koordinatörü Yaron Blum, Hamas'ın İsrail ile esir takası anlaşmasına varma konusunda ciddi olduğunu söyledi. Blum, Hamas'ın daimi bir ateşkese ulaşma çabası içinde olduğunu belirtirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ın ciddiyetsiz olduğunu iddia etmektedir.

05.05.2024 12:17
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İsrail'deki Esirler ve Kayıplar Dosyası eski koordinatörü Yaron Blum, Hamas'ın İsrail ile esir takası anlaşmasına varma konusunda ciddi olduğunu söyledi.

İsrail devlet televizyonuna konuşan Blum, "Netanyahu'nun 'Hamas ciddi değil' sözünü reddediyorum. Bilakis son günlerde gördüklerimiz ciddiyetlerini ispat ediyor, Halil Hayye ve başka bir Hamas yetkilisi Kahire'ye gittiler." dedi.

Blum, Hamas'ın daimi bir ateşkese ulaşma çabası içinde olduğunu belirterek, "Bunun İsrail'de kabul edilmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ne paralel uzanan çevredeki Yahudi yerleşim yerlerini işaret eden Blum, güneyde yaşayanların tümü evlerine dönemezlerse, bu savaşın bitmesinin mümkün olmayacağını savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamalarda Hamas'ın esir takası anlaşması konusunda ciddi olmadığını söylerken, İsrail muhalefeti ise Netanyahu'yu Hamas ile esir takası anlaşmasını başarısızlığa uğratmakla suçluyor.

İsrail'de koalisyon hükümetinin ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere birçok aşırı sağcı lider, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirleri geri almak ve buna bağlı bir ateşkese imza atmak yerine savaşın devamı ve Refah kentine saldırının bir an önce başlatılması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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