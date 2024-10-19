Hamas, İsrail Askerlerine Saldırdı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyini 15 gündür abluka ve yoğun saldırı altında tutan İsrail askerleri ile askeri araçlarını hedef aldı.

Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında Serdah istasyonu yakınlarında İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı ile bir D9 buldozerinin vurulduğu ifade edildi.

Aynı mevkide bir İsrail piyade birliğiyle çatışmaya girildiği, "el bombaları ve hafif silahlarla düşman safına zayiat verdirildiği" belirtildi.

Cibaliya Kampı'nın batısındaki El-Faluca bölgesinde de İsrail'e ait bir Merkava tankı ile bir buldozerin "Yasin 105" füzeleriyle hedef alındığı kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarında son 15 günde çoğunluğu çocuk ve kadın 400'den fazla Filistinlinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirmişti.