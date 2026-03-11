Hamas: İsrail Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ediyor - Son Dakika
Hamas: İsrail Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ediyor

11.03.2026 01:21
Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısını kapalı tutarak ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini duyurdu.

Hamas, İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısını kapalı tutmayı sürdürerek ateşkes anlaşmasını ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Refah Sınır Kapısını kapalı tutmasını Gazze Şeridi üzerindeki ablukayı sıkılaştırma niyetinin göstergesi olduğunu kaydetti.

"İşgalci İsrail'in zayıf güvenlik bahaneleri ve yalanlarla Refah Sınır Kapısını kapatmaya devam etmesi, ateşkes anlaşmasının açık ve ciddi bir ihlalidir." ifade eden Kasım, sınır kapısının kapalı kalmasının on binlerce Filistinliyi temel tıbbi tedavi hakkından mahrum bıraktığını vurgulandı."

Kasım, Refah'ın kapalı kalmasının Gazze Şeridinin dışında tıbbı tedavi görmesi gereken binlerce Filistinlinin ölümüne neden olabileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sınır kapısının kapatılması, hareket özgürlüğünü ve vatana giriş çıkış özgürlüğünü garanti eden uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlalidir."

Kaynak: AA

