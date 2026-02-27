Hamas: İsrail, Ateşkesi İhlal Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas: İsrail, Ateşkesi İhlal Ediyor

27.02.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ateşkes ihlali olarak nitelendirerek kınadı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürmesinin, arabulucuların çabalarıyla alay etmek ve Barış Kurulunun rolünü görmezden gelmek anlamına geldiğini bildirdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözcü Hazem Kasım, Gazze Şeridi'nde süren İsrail saldırıları sonucu Filistinlilerin hayatını kaybetmeye devam ettiğini belirterek, bunun "siyonist işgalin, arabulucuların çabalarına ve Barış Kurulunun rolüne açıkça kayıtsız kaldığını gösterdiğini" ifade etti.

İsrail'in Filistin halkına karşı "soykırım ve yok etme savaşı" yürütmeyi sürdürdüğünü, yalnızca yöntem ve biçimin değiştiğini vurgulayan Kasım, garantör ülkelerin ateşkese ilişkin açıklamalarının ise sahada somut bir karşılığının bulunmadığını kaydetti.

Son olarak İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü polis 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana son verilere göre İsrail'in saldırılarında 618 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bini aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail, Ateşkesi İhlal Ediyor - Son Dakika

40 yıldır “vatansız“ yaşıyorlar 40 yıldır "vatansız" yaşıyorlar
Son anketten dikkat çeken sonuçlar AK Parti ve CHP geçildi Son anketten dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP geçildi
MSB’den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama Şehit pilot canını hiçe saymış MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt "Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
Yer: Diyarbakır Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı Yer: Diyarbakır! Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı

09:33
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 17 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 17 kişiyi kaybetti
09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:16
Fode Koita’dan canlı yayında ’’Kabe’de Hacılar’’ performansı
Fode Koita'dan canlı yayında ''Kabe'de Hacılar'' performansı
09:09
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran’dan peş peşe açıklamalar geldi
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi
08:22
Soğuk hava yurdu terk etmiyor 21 ilimize “sarı“ alarm verildi, ikisi birden vuracak
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize "sarı" alarm verildi, ikisi birden vuracak
07:50
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 09:51:39. #7.12#
SON DAKİKA: Hamas: İsrail, Ateşkesi İhlal Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.