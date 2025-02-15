Hamas-İsrail Esir Takasında 369 Filistinli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Hamas-İsrail Esir Takasında 369 Filistinli Serbest Bırakıldı

Hamas ile İsrail arasındaki altıncı tur esir takasında 369 Filistinli esir serbest bırakıldı.

15.02.2025 16:46
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Hamas ile İsrail arasındaki altıncı tur esir takasında 369 Filistinli esir serbest kaldı.

Filistinli esirler, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılarak Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esir takasının altıncı turunda Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 369 Filistinli esiri serbest bıraktı. Böylece Hamas ve İsrail arasındaki esir takaslarında 19 Ocak'tan bu yana serbest kalan Filistinli esir sayısı bin 135'e ulaştı.

Söz konusu 369 Filistinli esirin 36'sının müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ünün de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluştuğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, müebbet hapis cezası bulunan 36 esirin 29'unun Batı Şeria, 7'sinin ise Kudüslü olduğunu; bunların 24'ünün ülke dışına gönderildiğini kaydetti.

Filistinliler, esirleri Ramallah'ta karşıladı

Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaştı.

Serbest bırakılan esirler, dünyaca ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in ismini taşıyan Ramallah'taki müzenin önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Esirler araçlardan tekbirler eşliğinde indirilerek omuzlarda sağlık kontrolünden geçmek üzere Ramallah Belediyesi'ne ait merkeze girdi.

İsrail ordusu, esir takaslarının önceki turlarında olduğu gibi yine Batı Şeria'nın Beytunya beldesine Filistinlilerin kutlama yapmasını önlemek için baskın düzenledi.

Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli esirlerden Gazze Şeridi'ne gönderilenler de Han Yunus kentine ulaştı.

Esirlerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'ne geldiği bildirildi.

Filistinli esirlerin bazılarının sağlık durumlarının iyi olmadığı ve tedavi altına alındıkları aktarıldı.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas-İsrail Esir Takasında 369 Filistinli Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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