Hamas, İsrail esirlerinin fotoğraflarını içeren bir video yayınladı - Son Dakika
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Hamas, İsrail esirlerinin fotoğraflarını içeren bir video yayınladı

Hamas, İsrail esirlerinin fotoğraflarını içeren bir video yayınladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde 10 yılı aşkın süredir esir tuttuğu 4 İsraillinin fotoğraflarını içeren bir video yayınladı. Videoda, esir alınan İsraillilerin hükümetleri ve orduları tarafından ihmal edildiği ve unutulduğu ifade edildi.

25.05.2024 00:29
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde 10 yılı aşkın süredir esir tuttuğu 4 İsraillinin fotoğraflarını içeren bir video yayınladı.

Kassam Tugayları'nın Telegram sayfasından yayınlanan videoda, 2014'ten bu yana Gazze'de tutulan İsrailli esirler Oron Shaul, Hadar Goldin, Avraham Mengistu ve Hişam es-Seyyid'in fotoğraflarına yer verildi.

Fotoğraflarına yer verilen 4 İsraillinin esir alınmalarının üzerinden 10 yılı aşkın bir süre geçtiğine dikkati çekilen videoda, "Hükümetleri ve ordularının onları ihmal ettiği ve unuttuğu gibi, halkları ve aileleri de onları unuttu mu? 7 Ekim esirleri de onlar kadar esir kalacak mı?" ifadesi kullanıldı.

Videonun sonunda, "Vakit tükeniyor ve hükümetiniz yalan söylüyor." ifadesine yer verildi.

İsrail askerleri Oron Shaul ve Hadar Goldin, İsrail'in 2014 yılında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Kassam Tugayları tarafından esir edilmişti.

Etiyopya asıllı Avraham Mengistu ile Filistin asıllı İsrail kimliği taşıdığı belirtilen Hişam es-Seyyid de aynı yıl farklı zamanlarda İsrail ile Gazze'nin kuzeyindeki tel örgüleri aşarak Gazze'ye girmiş, kendilerinden daha sonra haber alınamamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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