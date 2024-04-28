Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına cevabını yarın açıklayacak - Son Dakika
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Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına cevabını yarın açıklayacak

Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına cevabını yarın açıklayacak

Hamas Hareketi'nin, Gazze Şeridi'nde önerilen yeni ateşkes ve İsrail ile esir takası anlaşmasına ilişkin cevabını yarın açıklayacağı bildirildi. Hamas heyeti, Gazze'deki ateşkes önerisine yanıtını iletmek üzere Kahire'ye gidecek. Hamas, İsrail'in tutumuna resmi yanıtını aldığını duyurmuştu. İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı endişe yaratıyor.

28.04.2024 17:09
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Hamas Hareketi'nin, Gazze Şeridi'nde önerilen yeni ateşkes ve İsrail ile esir takası anlaşmasına ilişkin cevabını yarın açıklayacağı bildirildi.

"Al Qahera News"in haberine göre, Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti, hareketin Gazze'deki ateşkes önerisine ilişkin yanıtını iletmek üzere pazartesi günü Kahire'ye gelecek.

AA muhabirine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak da Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin Gazze'deki ateşkes önerisine ilişkin yanıtını iletmek üzere yarın Mısır'a geleceğini doğruladı.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, dün, İsrail'in, 13 Nisan'da arabulucu Mısır ve Katar'a ilettiği esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına dair tutumuna ilişkin resmi yanıtını aldığını duyurmuştu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail ile dolaylı müzakerelerde esnek bir tutum sergilediklerini ancak Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik savaşı bitirmeyi reddederek süreci uzattığını söylemişti.

İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in başkanlığındaki Mısır heyeti de İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerini görüşmek için dün İsrail'e gitmişti.

İsrail hükümetinin, Hamas ile esir takası müzakerelerine "son bir şans vermeye hazır olduğunu" ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilmezse Refah'a kara saldırısı başlatacağı mesajını Mısır tarafına ilettiği bildirilmişti.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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