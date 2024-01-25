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Hamas, İsrail ile esir takası için saldırıların sonlandırılmasını şart koşuyor - Son Dakika
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Hamas, İsrail ile esir takası için saldırıların sonlandırılmasını şart koşuyor

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail ile muhtemel bir esir takası anlaşması için tek şartlarının, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların tamamen sonlandırılması olduğunu söyledi.

Hamas, İsrail ile esir takası için saldırıların sonlandırılmasını şart koşuyor
25.01.2024 - 22:16,
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Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail ile muhtemel bir esir takası anlaşması için tek şartlarının, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların tamamen sonlandırılması olduğunu söyledi.

Hamdan, Hamas'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ofisinde İsrail'in 111 gündür saldırısı altındaki Gazze Şeridi hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası anlaşması ve saldırıların tamamen durdurulması için arabulucu ülkelerden gelen önerileri ciddi şekilde değerlendirdiklerini belirten Hamdan, "Direniş safında (Hamas) yakalanan Siyonist askerlerin canlı bir şekilde ailelerine kavuşabilmeleri için halkımıza yönelik saldırıların tamamen durdurulması gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hayal dünyasında olduğunu, Gazze'ye yönelik savaşı ısrarla sürdürerek bazı hedeflerine ulaşmak istediğini dile getiren Hamdan, "Hayal kırıklığı ve kaybetmiş durumda. Gazze sadece onun hayalleri, planları, rüyaları ve ordusunun mezarı olacak." diye konuştu.

Hamdan, Netanyahu'nun halkına kendi yalanlarını ve hayallerini satmaya çalıştığını, her gün ölen askerler ve Hamas'ın elinde esir olan askerlerin hayatının Netanyahu'nun umrunda olmadığını vurguladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hamas, İsrail ile esir takası için saldırıların sonlandırılmasını şart koşuyor - Son Dakika
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