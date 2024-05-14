Hamas, İsrail'in güneyindeki Askalan kentini roketlerle vurdu - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in güneyindeki Askalan kentini roketlerle vurdu

Hamas, İsrail\'in güneyindeki Askalan kentini roketlerle vurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki Askalan (Aşkelon) kentini roketlerle vurduğunu duyurdu. Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına karşılık güneydeki Askalan kentine roket atıldığı belirtildi. Ayrıca, Refah'ta İsrail ordusuyla girilen çatışmalarda İsrail askerlerinin konuşlandığı bir evin patlayıcılarla hedef alındığı ve askerler arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Hamas'ın silahlı kanadı ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların yanı sıra, İsrail'in güneyinde yer alan Askalan kentinin de bir dizi roketle hedef alındığını aktardı.

14.05.2024 17:57
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki Askalan (Aşkelon) kentini roketlerle vurduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına karşılık güneydeki Askalan kentine roket atıldığı ifade edildi.

Refah'ta İsrail ordusuyla girilen silahlı çatışmalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, kentin doğusundaki George Caddesi'nde İsrail askerlerinin konuşlandığı bir evin patlayıcılarla hedef alındığı, askerler arasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Refah'ın doğusundaki Selam Mahallesi'nde İsrail askerlerini taşıyan bir aracın"Yasin-105" roketleriyle imha edildiği kaydedildi.

Kassam, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların yanı sıra, İsrail'in güneyinde yer alan Askalan kentinin de bir dizi roketle hedef alındığını aktardı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 91 Filistinli öldürüldü, 78 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 620 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Refah, Dizi, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in güneyindeki Askalan kentini roketlerle vurdu - Son Dakika

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