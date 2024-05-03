Hamas: İsrail\'in basın mensuplarına yönelik saldırıları sürüyor

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Hamas, İsrail'in Filistin'de basın mensuplarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, buna karşılık Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin, Filistin halkının gürleyen sesi olmaya devam ettiğini bildirdi.

Hamas'tan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in basın mensuplarına yönelik doğrudan hedef alma, öldürme, gözaltı, takibat, engelleme gibi çeşitli ihlal ve saldırılarını sürdürdüğü, bunların uluslararası hukuk ve sözleşmeleri açıkça ihlal eden çirkin suçlar olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki basın mensuplarının, 7 Ekim 2023'ten bu yana ulusal değerlerini ve haklarını savunan, işgalin son bulmasını isteyen, özgürlük ve bağımsızlık talep eden Filistin halkının gürleyen sesi olmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, gazetecilerin İsrail'in katliamları ve soykırımı karşısında gerçekleri nakletmek, Filistin halkının sesini duyurmak için sabır ve fedakarlıkla çalıştığı, bedeller ödediği, kurbanlar verdiği vurgulandı.

İnsan hakları kurumları ve uluslararası mahkemelerden basın mensuplarına yönelik suçlarından dolayı İsrail'in yargılanması ve cezalandırılması talep edilen açıklamada ayrıca gazetecilere yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması ve Filistinli gazetecilere koruma sağlanması istendi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 141 gazeteci öldürüldü, 70'i yaralandı ve onlarcası da alıkonuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.