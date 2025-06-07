Hamas: İsrail'in bayramda Gazze'de 100'den fazla Filistinliyi öldürmesi, soykırımdaki ısrarının göstergesi

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde 100'den fazla Filistinliyi öldürmesinin, 20 aydır süren acımasız soykırımı sürdürme konusundaki ısrarını gözler önüne serdiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu tarafından bayramın ilk iki günü yapılan saldırılara ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Faşist işgal ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki meskun evlere yönelik suç niteliğindeki bombardımanını yoğunlaştırması, masum sivillere yönelik katliamları artırması ve Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde 100'ü aşkın kişiyi şehit etmesi, 20 ayı aşkın süredir devam eden acımasız soykırımı sürdürme konusundaki ısrarının açık bir göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin "uluslararası kanunlar, antlaşmalar ve insani normlara alenen meydan okumaya devam ettiği ve tüm aileleri hedef alan korkunç katliamları işlemekte ısrar ettiği" vurgulandı.

İsrail'in Hıdır ailesine yönelik işlediği suça da dikkat çekilen açıklamada, "Bayramın ilk gününde, aralarında doktorlar, mühendisler ve çocukların da bulunduğu 40'tan fazla kişinin, toplandıkları apartmanı hedef alan bir hava saldırısında şehit olduğu" kaydedildi.

Hamas, "uluslararası toplumu, Arap ve İslam ülkelerini, bu acımasız suçları durdurmak için acilen harekete geçmeye, terörist Netanyahu hükümetinin halkımıza karşı uyguladığı etnik temizlik politikasına karşı durmaya ve savaş suçlusu liderlerini insanlığa karşı işledikleri suçlardan ciddi şekilde hesap vermeleri için çalışmaya" çağırdı.