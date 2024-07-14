Hamas, İsrail'in El-Mevasi'deki katliamına yanıt olarak müzakereleri durdurduğu haberlerini yalanladı

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Hamas, İsrail'in El-Mevasi'deki katliamına yanıt olarak Tel Aviv ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas Hareketi'nin Han Yunus'taki El-Mevasi katliamına yanıt olarak müzakereleri (ateşkes) durdurma kararı aldığına dair bazı medya kuruluşlarında yayınlanan bilgiler asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Rişk, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve Nazi hükümetinin halkımıza yönelik bu Nazi saldırısının hedeflerinden biri, halkımıza yönelik saldırılarını durduracak bir anlaşmaya varmanın yolunu kapatmaktır." ifadelerine yer verdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının önüne engeller koyduğunu söylemişti.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve daha önce "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.

Bunun üzerine bazı basın yayın organlarında, Hamas'ın İsrail ile devam eden ateşkes müzakerelerini durdurduğu yönünde haberler çıkmıştı.