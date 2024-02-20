Hamas, İsrail\'in Filistinli kadın ve kız çocuklarına yönelik insan hakları ihlalleri için uluslararası soruşturma çağrısı yapıyor

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Hamas, İsrail'in Filistinli kadın ve kız çocuklarına yönelik rapor edilen "tecavüz, işkence ve cinsel saldırı" gibi insan hakları ihlalleriyle ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Hamas'ın Telegram hesabından, İsrail güçlerinin, Filistinli kadın ve kız çocuklarına yönelik keyfi gözaltılarda rapor edilen tecavüz vakaları ve cinsel saldırı tehditleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerinin, "İsrail gözaltılarında Filistinli kadınlara yönelik tecavüz vakalarından endişe duyulduğu" yönündeki beyanına işaret edilerek, "Bu açıklamalar, savaş suçlusu Binyamin Netanyahu ve onun Nazi ordusu liderliğindeki işgal güçlerinin Filistin halkına karşı işlediği soykırım ve etnik temizliğin yeni bir delilidir." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli kadınlara yönelik keyfi tutuklama, infaz, ağır darp, gözaltı sırasında yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakma, tecavüz, sorgulama sırasında aşağılama gibi ihlaller ve vahşi suçlarından ötürü İsrail hakkında uluslararası soruşturma açılması talep edilen açıklamada, "BM raportörlerinin açıklamalarının, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan soykırım dava dosyasına ek bir belge olarak kabul edilmesi" istendi.

BM raportörleri, dün yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli kadın ve kız çocuklarına yönelik keyfi gözaltılarında rapor edilen tecavüz vakalarından ve cinsel saldırı tehditlerinden ciddi endişe duyduklarını bildirmişti.

Açıklamada, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Filistin'de kadın ve kız çocuklarına yönelik bildirilen insan hakları ihlallerinin dehşet verici olduğu belirtilmişti.