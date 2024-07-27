Hamas, İsrail'in Gazze'deki sahra hastanesini bombalamasını kınadı - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in Gazze'deki sahra hastanesini bombalamasını kınadı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah bölgesinde bulunan Hadice Okulu'ndaki sahra hastanesini bombalamasını vahşi bir cinayet olarak nitelendirdi. Hamas, saldırıda hayatını kaybeden 31 kişiye başsağlığı dileyerek, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarının devam ettiğini ve uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

27.07.2024 15:45
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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde sığınmacıların barındığı Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalamasını, "vahşi bir cinayet ve tüm insani değerlerden sıyrılma" olarak nitelendirdi.

Hamas, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 31 kişinin ölümüne neden olan sahra hastanesine yönelik saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

"İşgal ordusunun, binlerce yerinden edilmiş insanın barındığı Deyr el-Belah'taki Seyyide Hadice Okulunda gerçekleştirdiği menfur katliam, terörist düşmanların tüm insanlık değerlerinden sıyrılmış olduğunu teyit eden, vahşi bir cinayet ve aynı zamanda bu, sivillerin korunmasını gerekli kılan tüm savaş kanunlarına karşı devam eden bir meydan okumadır" denilen açıklamada, İsrail güçlerinin "büyük bir soğukkanlılıkla" herhangi bir engelle karşılaşmaksızın en dehşet verici katliamlarını işlemeyi sürdürdüğü vurgulandı.

İsrail'e mutlak siyasi ve askeri destek vererek, imkan sağlayan gücün Amerikan yönetimi olduğu hatırlatılan açıklamada, "siyonist savaş suçlularının" hesaba çekilmeyeceklerinin anlaşıldığı bir süreçte, bu katliamların gerçekleştiğine işaret edilerek, İsrail'in savaş suçlarının faşizmin sınırlarını geçtiği ifade edildi.

Arap ve İslam dünyasından, Gazze'de devam eden yıkım, aç bırakma ve "soykırım savaşının" durması için baskı yapmaları için "intifadaya girişmeleri" çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlere de seslenilerek, politik söylemlerden çıkarak işgal güçlerinin sivillere yönelik suçlarını durdurmaya zorlamaları istendi.

İsrail savaş uçaklarının, Deyr Belah kentinde bulunan ve yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalaması sonucu 31 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Öte yandan İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Hadice Okulu yerleşkesinin içinde "gizli bir Hamas komuta ve kontrol kompleksi olduğu ve saldırının bu sebeple düzenlediği" iddia edildi. İsrail ordusu tarafından bombalanan okul, İsrail'in daha önce Filistinlileri sığınmaları için yönlendirdiği Deyr el-Belah kentinin batısında "güvenli bölge" olarak nitelendirdiği bölgenin sınırlarında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in Gazze'deki sahra hastanesini bombalamasını kınadı - Son Dakika

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