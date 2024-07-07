Hamas, İsrail'in Nusayrat'taki okulu hedef almasını kınadı - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in Nusayrat'taki okulu hedef almasını kınadı

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat bölgesinde bulunan bir okulu bombalamasını kınayarak 'yeni bir katliam' olarak nitelendirdi. Hamas, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'den Gazze'deki savaş suçlarına son verilmesi için harekete geçmelerini istedi.

07.07.2024 00:43
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Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat bölgesindeki okulu hedef alarak "yeni bir katliam" işlediğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat bölgesindeki el-Cauni Okulu'nu bombalamasına tepki gösterildi.

Binlerce sivilin kaldığı okula düzenlenen ve 16 kişinin öldüğü bu saldırı, "yeni bir katliam" olarak nitelendirilerek, "Yerinden edilmiş masum sivillerin kaldığı UNRWA'ya ait okulların ve sığınma merkezlerinin, tekrar tekrar ve sistematik olarak hedef alınması ve buralarda korkunç katliamların gerçekleştirilmesi; faşist işgal hükümetinin, sivillerin korunmasını düzenleyen tüm kanunlara meydan okuması anlamına geliyor." denildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'den (BM) Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve bu ihlallere son verimesi için acilen harekete geçmesi ve etkin adımlar atması istendi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bugün Nusayrat kampında yerinden edilmiş sivillerin sığındığı El-Cauni okuluna düzenlediği saldırı sonucu, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 16 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana En-Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin kaldığı 17 okul ve sığınma merkezini bombaladığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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