Hamas, İsrail'in saldırılarına doğal bir tepki olarak otobüs durağı saldırısını açıkladı - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in saldırılarına doğal bir tepki olarak otobüs durağı saldırısını açıkladı

Hamas, İsrail\'in saldırılarına doğal bir tepki olarak otobüs durağı saldırısını açıkladı

Hamas, İsrail'in güneyindeki Kiryat Malachi kenti yakınlarında bir otobüs durağına düzenlenen silahlı eylemin, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlarına ve devam eden saldırılarına verilmiş doğal bir tepki olduğunu belirtti. Hamas, saldırının Filistin halkının mücadelesini sürdürme çağrısı olduğunu vurguladı.

16.02.2024 18:03
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Hamas, İsrail'in güneyindeki Kiryat Malachi kenti yakınlarında bir otobüs durağına düzenlenen silahlı eylemin, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlarına ve devam eden saldırılarına verilmiş doğal bir tepki olduğunu belirtti.

Hamas, İsrail'in güneyindeki Kiryat Malachi kenti yakınlarında bir otobüs durağına düzenlenen ve 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan silahlı eyleme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Silahlı eylemin İsrail'in saldırılarına verilmiş doğal bir tepki olduğu ifade edilen açıklamada, "Kiryat Malachi'de gerçekleştirilen eylem, cani işgal ordusu ve yerleşimcilerin Gazze Şeridi'nde, Batı Şeria'da ve Kudüs'te Filistin halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşı, işlediği suç ve suçların devamına doğal bir tepkidir." denildi.

Açıklamada, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlileri, işgal son buluncaya ve Filistin toprakları özgürleşinceye kadar mücadeleyi sürdürmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kiryat Malachi kenti yakınındaki Masmiya-Raam kavşağında bir otobüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Bölgede bulunan silahlı bir sivilin saldırganı etkisiz hale getirdiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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