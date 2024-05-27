Hamas, İsrail'in saldırısının ardından ateşkes müzakerelerine katılmayacak

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GAZZE, 27 Mayıs (Xinhua) -- Hamas, İsrail'in Pazar gecesi Refah kentine düzenlediği saldırının ardından ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik hiçbir müzakereye katılmayacağını arabuluculara bildirdi.

Hamas hareketi içindeki bir kaynak Pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada bu kararın, İsrail ordusunun Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları hedef alarak onlarca Filistinliyi öldürmesi ve yaralamasına tepki olarak alındığını söyledi.

Kaynak ayrıca Hamas liderliğinin Mısır ya da Katar'daki arabuluculardan müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin resmi bir bildirim almadığını belirtti.