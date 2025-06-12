Hamas: İsrail Yardım Noktalarına Saldırdı - Son Dakika
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Hamas: İsrail Yardım Noktalarına Saldırdı

12.06.2025 19:55
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İsrail ordusu, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açarak 32 kişinin ölümüne sebep oldu.

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ABD-İsrail güdümlü yardım dağıtım merkezlerinde bekleyen Filistinlilere ateş açtığını, saldırılarda 32 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, yardım dağıtım merkezleri "ölüm tuzağı" şeklinde nitelendirilerek, 27 Mayıs'tan bu yana açlık çeken Filistinlilerin yardım merkezlerinde hedef alındığı ve bu süreçte hayatını kaybedenlerin sayısının 250'ye yükseldiği, binlerce kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Faşist işgal ordusu, siyonist-Amerikan mekanizmasına uygun şekilde oluşturulan yardım noktalarında katliamlarını sürdürüyor. Bu merkezler, masum insanları hedef alan günlük katliam tuzağına dönüşmüş durumda." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bu noktaların suç teşkil ettiği ve İsrail'in Filistin halkına saldırılarının devamı olduğu vurgulandı.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Gazze kentinin güneyindeki Netzarim ekseninde, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda yardım tırlarını bekleyen 6 Filistinli daha İsrail'in açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, dün yaptığı açıklamada, "İşgal güçleri yaklaşık 100 gün sonra Gazze Şeridi'ne sınırlı yardım geçişine izin vermeye başladı. Ancak bu yardımlar, doğrudan hedef alınıyor ya da İsrail tarafından dolaylı şekilde desteklenen silahlı grupların yağmalarına maruz kalıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada ayrıca, "İsrail ordusuna ait tanklar ve insansız hava araçlarının yiyecek arayışıyla toplanan aç sivillere ateş açtığı kaydedilmişti.

İsrail, 27 Mayıs'ta, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınmayan, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla BM gözetimi dışında yardım dağıtımına başladı.

Bu adım, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş yapmayı bekleyen yardım tırlarını sınırda tutması ve yardım akışını büyük ölçüde durdurmasının ardından geldi.

İsrail, Refah'ın doğusunda kontrolü altında bulunan Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan yalnızca sınırlı sayıda yardım tırının geçişine izin veriyor. Gazze'deki insani kriz nedeniyle halkın günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail Yardım Noktalarına Saldırdı - Son Dakika

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