Hamas, İsrailli Esir Alexander'ı Serbest Bırakacak

(ANKARA) - Hamas, ABD çifte vatandaşlığına sahip İsrailli esir Edan Alexander'ın serbest bırakılacağını açıkladı. Gazze'nin bağımsız profesyonel bir komite tarafından yönetilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varmak için çaba sarf etmeye hazır oldukları belirtilen açıklamada, "Hamas, geçen süreç boyunca gösterdikleri çabalardan dolayı Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki arabulucu kardeşlerin yanı sıra Türkiye'deki kardeşlere de takdirlerini sunmaktadır" denildi.

Hamas, ABD yönetimiyle yapılan görüşmeler sonucunda çifte vatandaşlığa sahip İsrailli esir Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklamada, Hamas'ın yüksek düzey olumlu yaklaşım sergilediği, ateşkes için atılan adımların bir parçası olarak geçiş kapılarının yeniden açılması ve Gazze Şeridi'ndekilere yardım ve destek ulaştırılması amacıyla Alexander'ı serbest bırakacağı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Hamas, savaşı sona erdirecek, karşılıklı olarak kabul edilmiş bir esir takasını uygulayacak ve Gazze'nin uzun yıllar boyunca sükunet ve istikrarı sağlayacak bağımsız bir profesyonel komite tarafından yönetilmesine olanak tanıyacak nihai bir anlaşmaya varmak için derhal yoğun müzakerelere başlama ve ciddi çabalar gösterme hazırlığını yeniden teyit etmektedir. Buna ek olarak, yeniden yapılanma ve ablukanın kaldırılması da hedeflenmektedir.

Hamas, geçen süreç boyunca gösterdikleri çabalardan dolayı Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki arabulucu kardeşlerin yanı sıra Türkiye'deki kardeşlere de takdirlerini sunmaktadır."