Hamas Leader Heniyye: My Children Sacrificed Their Lives for the Liberation of Jerusalem

İsrail saldırısında 3 oğlunu ve torunlarından bazılarını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini" söyledi.
Heniyye'nin, İsrail'in oğullarının ve torunlarının bulunduğu araca düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklama Al Jazeera televizyon kanalında yayımlandı.
Hamas lideri, "Çocuklarımın şehadetinden dolayı Allah'a şükrediyorum." ifadelerini kullanarak, "Çocuklarım Gazze'de kaldılar ve Gazze'yi terk etmediler. Tüm halkımız evlatlarının kanlarıyla büyük bir bedel ödüyor. Ben de onlardan biriyim." dedi.
Yaşadıkları acıyla ve kanla Filistin halkına ve Filistin davasına umut, gelecek ve özgürlük oluşturduklarını vurgulayan Heniyye, şöyle devam etti:
"İsrail'e yıkımla, katliamla, yok etmeyle alamadığını müzakere masasında da almayacağını söylüyoruz. Oğullarımın kanı Gazze'deki şehit halkımızın kanından daha kıymetli değildir. Çocuklarım Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu uğruna canlarını feda ettiler."
İsrail'in, liderlerin çocuklarını hedef alarak Filistinlilerin kararlılığını kıracağını sandığını ancak bu dökülen kanın, Filistin toprağına bağlılıktaki kararlılıklarını artıracağını belirten Heniyye, "Ailemin 60'a yakın ferdi savaşta şehit oldu ve onlar ve halkımız arasında hiçbir fark yok. Kayıplarımız ne kadar büyük olursa olsun, İsrail'in yaptığı şantaja boyun eğmeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Heniyye ayrıca "İsrail'in yerinden edilmiş kişilerle dolu Refah kentini işgal yönündeki tehditlerinin Filistin halkını ve direnişini korkutmadığını" vurguladı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef almıştı.
İsrail'in Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki aracı hedef alması sonucu Heniyye'nin 3 oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Hamas Leader Heniyye: My Children Sacrificed Their Lives for the Liberation of Jerusalem - Son Dakika
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