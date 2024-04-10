Hamas Leader Heniyye: My Children Sacrificed Their Lives for the Liberation of Jerusalem - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas Leader Heniyye: My Children Sacrificed Their Lives for the Liberation of Jerusalem

İsrail saldırısında 3 oğlunu ve torunlarından bazılarını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini" söyledi.

10.04.2024 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırısında 3 oğlunu ve torunlarından bazılarını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini" söyledi.

Heniyye'nin, İsrail'in oğullarının ve torunlarının bulunduğu araca düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklama Al Jazeera televizyon kanalında yayımlandı.

Hamas lideri, "Çocuklarımın şehadetinden dolayı Allah'a şükrediyorum." ifadelerini kullanarak, "Çocuklarım Gazze'de kaldılar ve Gazze'yi terk etmediler. Tüm halkımız evlatlarının kanlarıyla büyük bir bedel ödüyor. Ben de onlardan biriyim." dedi.

Yaşadıkları acıyla ve kanla Filistin halkına ve Filistin davasına umut, gelecek ve özgürlük oluşturduklarını vurgulayan Heniyye, şöyle devam etti:

"İsrail'e yıkımla, katliamla, yok etmeyle alamadığını müzakere masasında da almayacağını söylüyoruz. Oğullarımın kanı Gazze'deki şehit halkımızın kanından daha kıymetli değildir. Çocuklarım Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu uğruna canlarını feda ettiler."

İsrail'in, liderlerin çocuklarını hedef alarak Filistinlilerin kararlılığını kıracağını sandığını ancak bu dökülen kanın, Filistin toprağına bağlılıktaki kararlılıklarını artıracağını belirten Heniyye, "Ailemin 60'a yakın ferdi savaşta şehit oldu ve onlar ve halkımız arasında hiçbir fark yok. Kayıplarımız ne kadar büyük olursa olsun, İsrail'in yaptığı şantaja boyun eğmeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Heniyye ayrıca "İsrail'in yerinden edilmiş kişilerle dolu Refah kentini işgal yönündeki tehditlerinin Filistin halkını ve direnişini korkutmadığını" vurguladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef almıştı.

İsrail'in Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki aracı hedef alması sonucu Heniyye'nin 3 oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, İsrail, Kudüs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Leader Heniyye: My Children Sacrificed Their Lives for the Liberation of Jerusalem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı,
17:52 İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye’nin 3 oğlunu öldürdü İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu öldürdü
16:53 Bakan Yerlikaya: ’Bozdoğan-24’ operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı Bakan Yerlikaya: 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
15:19 Almanya’da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı Almanya'da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı
14:30 Türkiye’nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak Türkiye'nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak
18:48 Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi YSK, 100’e yakın itirazı karara bağladı Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi! YSK, 100'e yakın itirazı karara bağladı
18:10 Polonya’nın başkenti Varşova’da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu Polonya'nın başkenti Varşova'da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu
17:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı
17:33 Enerji Bakanı Bayraktar: Gabar’da rekor kıracağız Enerji Bakanı Bayraktar: Gabar'da rekor kıracağız
16:22 Afyonkarahisar’da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu Afyonkarahisar'da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya dek sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek
15:43 Fenerbahçe, kadroyu açıkladı Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok
15:41 Muş’ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti Muş'ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 20:50:58. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas Leader Heniyye: My Children Sacrificed Their Lives for the Liberation of Jerusalem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement