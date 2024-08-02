Hamas Lideri İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Heniyye için Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde birçok camide cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası İsrail aleyhinde sloganlar atıldı.

Hutbelerde, son on yılda Filistin sembollerini ve liderlerini hedef alan suikastlardan söz edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kınandığı hutbelerde saldırıların bir an önce uluslararası çabalarla durdurulması talep edildi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.