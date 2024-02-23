Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Mısır ziyareti sona erdi - Son Dakika
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Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Mısır ziyareti sona erdi

Hamas lideri İsmail Heniyye\'nin Mısır ziyareti sona erdi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkes ve esir takası konularını görüşmek üzere gittiği Mısır ziyaretinin sona erdiği bildirildi. Heniyye'nin Mısır makamlarıyla yaptığı görüşmelerde, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki son durum ve ateşkes müzakerelerinde gelinen gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Ayrıca görüşmede esir takası müzakereleri ve İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerine getirdiği kısıtlamalar da ele alındı.

23.02.2024 11:37  Güncelleme: 11:38
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkes ve esir takası konularını görüşmek üzere gittiği Mısır ziyaretinin sona erdiği bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin Mısır makamlarıyla yaptığı görüşmelerde, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki son durum ve ateşkes müzakerelerinde gelinen gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Heniyye başkanlığındaki heyetin, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'le bir araya geldiği toplantıda, Gazze'deki sın durum, Filistin halkına yönelik devam eden İsrail saldırıları, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere tüm bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve barınma gibi konuların görüşüldüğü ifade edildi.

Görüşmede ayrıca esir takası müzakereleri ve İsrail'in ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerine getirdiği kısıtlamaların da ele alındığı aktarıldı.

Heniyye başkanlığındaki heyet, salı günü, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarındaki gelişmelerle ilgili, ülke yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta bir toplantı yapılmıştı.

İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" savunarak heyet göndermeyi reddetmişti.

Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esir olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Mısır ziyareti sona erdi - Son Dakika
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