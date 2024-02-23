Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkes ve esir takası konularını görüşmek üzere gittiği Mısır ziyaretinin sona erdiği bildirildi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin Mısır makamlarıyla yaptığı görüşmelerde, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki son durum ve ateşkes müzakerelerinde gelinen gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
Heniyye başkanlığındaki heyetin, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'le bir araya geldiği toplantıda, Gazze'deki sın durum, Filistin halkına yönelik devam eden İsrail saldırıları, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere tüm bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve barınma gibi konuların görüşüldüğü ifade edildi.
Görüşmede ayrıca esir takası müzakereleri ve İsrail'in ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerine getirdiği kısıtlamaların da ele alındığı aktarıldı.
Heniyye başkanlığındaki heyet, salı günü, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarındaki gelişmelerle ilgili, ülke yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.
Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta bir toplantı yapılmıştı.
İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" savunarak heyet göndermeyi reddetmişti.
Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esir olduğu belirtiliyor.
Son Dakika › Güncel › Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Mısır ziyareti sona erdi - Son Dakika
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Belçika takımı Union Saint-Gilloise'nin bu sezonki Avrupa macerasını yakından inceliyoruz. Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi gruplarında 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Belçika ekibi, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 20 maçı da kaybetmedi.
Amerikalı ressam Bob Ross'un ilk televizyon tablosu 'Ormanda Yürüyüş', ABD'de düzenlenen bir müzayedede 9,8 milyon dolara alıcı buldu. Ross'un 1983 yılında canlı yayınlanan 'Resim Sevinci' programının ilk bölümünde yaptığı bu tabloyu kimliği bilinmeyen bir kişi satın aldı.
Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
Yengesini abisinin evinde başka bir şahısla yarı çıplak halde yakalayan kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken olayın perde arkasını da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Türkiye Komünist Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Neden Kadıköy'den aday oldu, seçilirse hayata geçireceği projeler neler, CHP'nin oylarını bölmek için mi aday oldu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu başarılı buluyor mu? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Dün akşam temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Sparta Parag Liverpool ile eşleşti.
Sizin düşünceleriniz neler ?