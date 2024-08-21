Hamas, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 55. yıl dönümünde gösteri çağrısı yaptı - Son Dakika
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Hamas, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 55. yıl dönümünde gösteri çağrısı yaptı

Hamas, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 55. yıl dönümünde dünyanın çeşitli bölgelerindeki Müslümanlara ve insan hakları savunucularına gösteri yapma çağrısında bulundu. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının yanı sıra İsrail işgali ve aşırı siyonist saldırganların işlediği suçlara dikkat çekildi.

21.08.2024 13:17
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Hamas, dünyanın çeşitli bölgelerindeki Müslümanlara ve insan hakları savunucularına, 24 Ağustos Cuma günü işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 55. yıl dönümünde, gösteri yapma çağrısında bulundu.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızı, ümmetimizi ve dünyanın her yerindeki bütün özgür insanları, meydanlarda, şehirlerde ve başkentlerde 24 Ağustos Cuma günü Gazze'nin, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın savunulması için zafer ve dayanışma yolunda seferber olmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının yanı sıra "İsrail işgali ve aşırı siyonist saldırganların işlediği suçlara" işaret edilen açıklamada, bu saldırıların Filistinlilerin "topraklarına, halkına ve kutsallarına bağlılığını artırdığı" kaydedildi.

İsrail işgalinin ve işlediği suçların 1948'den bu yana, 76 yıldır devam ettiği aktarılan açıklamada, "İsrail işgali ve onun katil ordusunun işlediği suçlar ve ihlaller, halkımızın ruhundaki direniş ateşini söndürmeyi başaramayacaktır." denildi.

Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969'da Avustralya asıllı fanatik Denis Michael Rohan tarafından kundaklanarak yakılmıştı.

Aksa'nın güney kesimindeki "Kıble Mescidi"ndeki doğu bölgesinde başlayan yangında, aralarında "Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi" olarak bilinen tarihi eserin de bulunduğu tüm eserler kül olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 55. yıl dönümünde gösteri çağrısı yaptı - Son Dakika

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