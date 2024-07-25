Hamas, Netanyahu'nun UCM'ye teslim edilmesini istedi

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Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, ABD Kongresinde "kendisini parlatma" imkanı vermek yerine Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Hamas, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun dün ABD Kongresinde yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

Açıklamada, Netanyahu'nun yaptığı konuşmanın "örtbas etmeye çalıştığı askeri ve uluslararası krizin derinliğini gösterdiği" kaydedildi.

Netanyahu'nun konuşmasında, birkaç İsrailli esirin kurtarılmasıyla ilgili hayali zaferlerden bahsettiği ancak bu esirleri kurtarırken Refah ve Nusayrat'ta sivillere karşı işlenen korkunç katliamları unuttuğu dile getirildi.

Açıklamada, "Netanyahu'ya, Kongre'de dünyanın önünde kendini parlatarak Gazze'de işlediği toplu katliamlar ile etnik temizlikleri örtbas etme imkanı vermek yerine, yakalanıp UCM'ye teslim edilmesi daha iyi olurdu." ifadesi kullanıldı.

Netanyahu, dün ABD Kongresine hitap etmiş, konuşmasında Gazze'de sivil can kayıplarının düşük olduğunu ve açlık yaşanmadığını savunmuştu. Netanyahu'nun yaklaşık 1 saatlik konuşması onlarca defa ayakta alkışlanarak kesilmişti.

ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi Rashida Tlaib, Netanyahu'nun Kongre salonunda ayakta alkışlanmasına, "Ben de oradaydım ve bu iğrençti." ifadesiyle tepki göstermiş, Netanyahu'nun konuşması boyunca elinde "savaş suçlusu" yazan küçük bir döviz tutmuştu.

Bu arada, binlerce Filistin destekçisi de başkent Washington sokaklarında, İsrail Başbakanı'nın kaldığı otelin içinde ve çevresinde protestolar düzenlemişti.