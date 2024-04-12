Hamas, Nusayrat Mülteci Kampı'na yapılan saldırıları soykırım savaşının bir parçası olarak nitelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, Nusayrat Mülteci Kampı'na yapılan saldırıları soykırım savaşının bir parçası olarak nitelendirdi

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıları 'soykırım savaşının bir ayağı' olarak nitelendirdi. Hamas'ın yazılı açıklamasında, saldırıların sivil tesislere ve evlere zarar verdiği ve onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı belirtildi. Ayrıca, İsrail'in uluslararası hukuk kararlarını ve çağrılarını görmezden geldiği ifade edildi.

12.04.2024 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıların "soykırım savaşının bir ayağı" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Nusayrat Kampı'ndaki yerleşim birimlerine yoğun bombardıman, faşist İsrail ordusunun Gazze'nin orta bölgesinde düzenlediği askeri operasyonun bir parçası ve soykırım savaşının bir ayağıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin kampa yönelik saldırıları hakkında, "İki gündür devam eden saldırılar sivil tesislere ve evlere zarar verdi, onlarca kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtı." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de "soykırım savaşının" devam ettiği vurgulanarak, "İsrail'in uluslararası hukuk kararlarını ve çağrılarını cevapsız bıraktığı" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, şunlar kaydedildi:

"Siyonist ordu, ABD yönetiminin tam koruması altında, askeri ve siyasi destekle ve uluslararası soruşturmalardan uzak suçlarını işlemeye devam ediyor."

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef almıştı.

Saldırılar sırasında TRT Arapça ekibinden kameraman Sami Muhammed Şehade, CNN'den Muhammed Hassan es-Savalihi ve serbest gazeteci Ahmed Bekir el-Luh'un İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ve yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Nusayrat Mülteci Kampı'na yapılan saldırıları soykırım savaşının bir parçası olarak nitelendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul Valisi Davut Gül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti
    10:35 İstanbul Valisi Davut Gül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti

    İstanbul Valisi Davut Gül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Gül ve Soytürk arasında yapılan görüşme sonrasında Soytürk, ziyaretten memnuniyetini ifade ederek Gül'e teşekkür etti.

  • Aydın Germencik'te Traktöre Takılan Pulluk ve Elektronik Kantar Çalındı
    10:34 Aydın Germencik'te Traktöre Takılan Pulluk ve Elektronik Kantar Çalındı

    Aydın'ın Germencik ilçesinde bir traktöre takılan pulluk ve elektronik kantar çalındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

  • Gaziantep'te Döviz Bürosu Çalışanı Yanlışlıkla 3 Tam Altın Verdi
    10:34 Gaziantep'te Döviz Bürosu Çalışanı Yanlışlıkla 3 Tam Altın Verdi

    Gaziantep'te bir döviz bürosu çalışanı, yoğunluk sırasında 7 tam altın vereceği müşterisine dalgınlıkla 10 tam altın verdi. Yanlış işlem sonucu verdiği 3 tam altın, döviz bürosuna 49 bin 500 TL'ye mal oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

  • Samsun'da Genç Bir Kişi Teras Kısmından Düşerek Hayatını Kaybetti
    10:32 Samsun'da Genç Bir Kişi Teras Kısmından Düşerek Hayatını Kaybetti

    Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın teras kısmından düşen 23 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Genç adamın yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Bayram Tatilinin Son Gününde Trabzon Otobüs Terminali'nde Yoğunluk
    10:31 Bayram Tatilinin Son Gününde Trabzon Otobüs Terminali'nde Yoğunluk

    Ramazan Bayramı süresince tatillerini değerlendiren ve seyahat eden vatandaşların dönüşlerinin başlamasıyla birlikte tatilin son gününde de Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluğun arttığı görüldü. Bayram nedeniyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilde bir çok vatandaş şehirlerarası seyahat etti. Gerçekleştirilen tatilde vatandaşların bir bölümü akrabalarını ziyaret ederken, bir bölümü ise turistik bölgelere gitmeyi tercih etti. Bayram tatilinin sonlarına doğru başlayan geri dönüş yoğunluğunun, tatilin son günü olan bugün de Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde katlanarak arttığı görüldü. Yeniden yola çıkmaya hazırlanan vatandaşları ise yakınları uğurladı.

  • Bayram tatilinde 66 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 352 kişi yaralandı
    10:27 Bayram tatilinde 66 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 352 kişi yaralandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 8 gününde meydana gelen 4 bin 998 trafik kazasında, 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 352 vatandaşın ise yaralandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

  • Erzurum'da Narman Yeşil Mercimeği için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
    10:27 Erzurum'da Narman Yeşil Mercimeği için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

    Erzurum, Gaziantep ve Konya'dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan şehir olma özelliğini sürdürüyor. Erzurum'da bugüne kadar 55 ürün coğrafi işaret aldı ve 13 ürün ise tescil için onay bekliyor. Son olarak, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Narman Yeşil Mercimeği için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Bu başvuruyla Narman Yeşil Mercimeği'nin menşe adı olarak tescil edilmesi hedefleniyor.

  • Erzurum'da 16 sektör ihracat yaptı
    10:26 Erzurum'da 16 sektör ihracat yaptı

    Erzurum'dan bu yılın Mart ayında 16, 2024 yılının 3 aylık döneminde 18 sektör ihracat kaydetti. 2023'e göre 15 sektörün ihracatı artarken 3 sektörde düşüş görüldü. En yüksek değerde ihracat yapan 5 sektör Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ve Elektrik ve Elektronik grubu oldu.


08:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var
08:22 İran’dan İsrail’e ’’Gerçek Vaat’’ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
05:17 İsrail’den BM’ye acil toplanma çağrısı İran’la ilgili 2 talebi var İsrail'den BM'ye acil toplanma çağrısı! İran'la ilgili 2 talebi var
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
10:19 Bakan Göktaş evde bakıma destek pilot uygulamasının sonuçlarını duyurdu Bakan Göktaş evde bakıma destek pilot uygulamasının sonuçlarını duyurdu
10:08 Canlı yayında İran-İsrail savaşı yorumlayan Hakan Ural eleştirilerin hedefi oldu Canlı yayında İran-İsrail savaşı yorumlayan Hakan Ural eleştirilerin hedefi oldu
09:48 İran, İsrail’i füzelerle vurdu, Hamas’tan açıklama geldi İran, İsrail'i füzelerle vurdu, Hamas'tan açıklama geldi
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
03:41 İran İsrail’e saldırdı, Bitcoin sert düştü İran İsrail'e saldırdı, Bitcoin sert düştü
03:20 İran’ın İsrail’i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü İran'ın İsrail'i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü
02:27 İran’ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti İran'ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 10:38:08. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas, Nusayrat Mülteci Kampı'na yapılan saldırıları soykırım savaşının bir parçası olarak nitelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement